一度は諦めた夢が、30年後に現実になった――。佐藤二朗がXでつづったのは、俳優として遅咲きだった自身のキャリアを振り返る言葉だった。会社を1日で辞め、挫折を味わいながらも芝居への思いを捨てきれず歩み続けた日々。現在では日本を代表する個性派俳優として活躍する佐藤が、26歳の自分に送ったメッセージが、多くの共感を呼んでいる。

  • 佐藤二朗

    佐藤二朗

就職後1日で退職して進んだ俳優の道　挫折を経験した26歳

信州大学経済学部を卒業後、大手企業に入社するも、俳優への思いを捨てきれず、入社初日に退職するという異例の決断を下したという経歴を持つ佐藤。俳優を目指して養成所に通いながら活動を模索したが、当初は思うように道が開けず、26歳で広告代理店に再就職。会社員として働く日々を送りながらも芝居への情熱は消えず、1996年に自ら演劇ユニット「ちからわざ」を旗揚げし、本格的に俳優活動をスタートさせた。

舞台で作・演出・出演を自ら手がけ、その独特な感性と存在感で徐々に注目を集めた佐藤は、その後、テレビドラマや映画へと活躍の場を広げ、『勇者ヨシヒコ』シリーズをはじめ数々の話題作で個性的なキャラクターを演じ、一躍人気俳優へ。現在は俳優にとどまらず、脚本家・映画監督としても活躍し、唯一無二の存在感を放ち続けている。

映画『爆弾』でもスズキタゴサクという偽名を使いながら、警察を翻弄する中年男性役で怪演を見せており、先日行われた『第49回日本アカデミー賞』では、同作で最優秀助演男優賞を初受賞した。

3月24日に自身のXを更新した佐藤は、「休みは、ない。若いとは言えないこの年齢で正直しんどい」と俳優としてオファーが絶えない日々に言及。しかし、俳優としてなかなか芽が出ず、遅咲きだった自身のキャリアを振り返り、「芝居を諦め、打ちひしがれていた26歳の僕に言いたい。『お前は30年後、お前が一度は諦めた芝居を、毎日できてるぞ』」と26歳の頃の自身に向けてメッセージを送った。

ファンからは「二朗さんが言うと説得力がある」「ドラマのような人生ですね」「諦めなれば夢は叶うを体現してかっこいい」とコメントが寄せられ、同ポストは表示回数は90万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。

役者の岐路 第18回 5歳から女優を夢見て、高校生で一躍脚光　田中麗奈、キャリアを重ねた40代…演技の“学び直し”で得た確信
「一生最高の女優」連日10時間近い取材も笑顔で対応…裏側を知るスタッフからの言葉　田中麗奈「女優をやっていなかったら…」
公開から10年――岩井俊二×黒木華『リップヴァンウィンクルの花嫁』イベント開催を“記念日発表”
最新作から不朽の名作まで楽しめる! 「日本映画専門チャンネル」「時代劇専門チャンネル」の魅力とは
日に日に体の自由が効かなくなり…難病を抱える母を高校生の息子が介護するようになりぎこちない関係に　映画『90メートル』場面写真
日曜トライアル 第19回 実際は「絶対にいない」けど…「一般社会にいそう」な雰囲気が作品に与えるリアリティ　『カルテット』『正体』などの出演作品から吉岡里帆の魅力を紐解く
フジ、実写映画公開本数の拡大に意欲　グループ連携、ドラマとの企画・制作同時進行も
『国宝』、日本アカデミー賞10冠達成　吉沢亮の心に残った同い年俳優からの言葉「この作品を観て…」
吉沢亮、『国宝』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝く「自分を見つめなおす機会に」
倍賞千恵子、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞　木村拓哉へメッセージも「どこかで聞いていたら…」
森田望智、学生時代に観た日本アカデミー賞が転機に「仕事もなく…」　『ナイトフラワー』で最優秀助演女優賞を受賞
「これは泣く」佐藤二朗、こぶしを突き上げて喜び爆発　日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞
関連画像をもっと見る