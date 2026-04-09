一度は諦めた夢が、30年後に現実になった――。佐藤二朗がXでつづったのは、俳優として遅咲きだった自身のキャリアを振り返る言葉だった。会社を1日で辞め、挫折を味わいながらも芝居への思いを捨てきれず歩み続けた日々。現在では日本を代表する個性派俳優として活躍する佐藤が、26歳の自分に送ったメッセージが、多くの共感を呼んでいる。

佐藤二朗

就職後1日で退職して進んだ俳優の道 挫折を経験した26歳

信州大学経済学部を卒業後、大手企業に入社するも、俳優への思いを捨てきれず、入社初日に退職するという異例の決断を下したという経歴を持つ佐藤。俳優を目指して養成所に通いながら活動を模索したが、当初は思うように道が開けず、26歳で広告代理店に再就職。会社員として働く日々を送りながらも芝居への情熱は消えず、1996年に自ら演劇ユニット「ちからわざ」を旗揚げし、本格的に俳優活動をスタートさせた。

舞台で作・演出・出演を自ら手がけ、その独特な感性と存在感で徐々に注目を集めた佐藤は、その後、テレビドラマや映画へと活躍の場を広げ、『勇者ヨシヒコ』シリーズをはじめ数々の話題作で個性的なキャラクターを演じ、一躍人気俳優へ。現在は俳優にとどまらず、脚本家・映画監督としても活躍し、唯一無二の存在感を放ち続けている。

映画『爆弾』でもスズキタゴサクという偽名を使いながら、警察を翻弄する中年男性役で怪演を見せており、先日行われた『第49回日本アカデミー賞』では、同作で最優秀助演男優賞を初受賞した。

3月24日に自身のXを更新した佐藤は、「休みは、ない。若いとは言えないこの年齢で正直しんどい」と俳優としてオファーが絶えない日々に言及。しかし、俳優としてなかなか芽が出ず、遅咲きだった自身のキャリアを振り返り、「芝居を諦め、打ちひしがれていた26歳の僕に言いたい。『お前は30年後、お前が一度は諦めた芝居を、毎日できてるぞ』」と26歳の頃の自身に向けてメッセージを送った。

ファンからは「二朗さんが言うと説得力がある」「ドラマのような人生ですね」「諦めなれば夢は叶うを体現してかっこいい」とコメントが寄せられ、同ポストは表示回数は90万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。