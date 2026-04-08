ファミリーマートは4月14日、MIXIが運営するスマホアプリ「モンスターストライク」(以下、モンスト)とのコラボレーションキャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。

モンストは、誰でも簡単に楽しめるアクションRPGで、友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ(マルチプレイ)が支持され、幅広い世代に親しまれている。同社では2024年10月に、同ゲームとの初コラボキャンペーン「ジューシー祭」を開催し、店頭での購入体験とゲーム内での遊びが連動する施策として好評を博した。

今回、モンストとの2度目のコラボキャンペーンとして「ファミマ×モンスト 友情コンボ発動!」を開催する。地上波アニメ化作品「モンスターストライク デッドバースリローデッド」の主要キャラクターで、今冬ゲーム内にも新登場した「リンネ」「ジュゲム」や、人気の「ルシファー」をはじめとした描き下ろしデザインのスマホスタンドキーホルダーや、モンストWebショップでオーブやゲーム内アイテムなどと交換できる「モンストポイント」などがもらえる企画を実施する。さらに、前回好評だったモンストアプリ内の「モンスポット」連動キャンペーンなど、店舗とアプリを横断して楽しめる"友情コンボ"の体験を提供する。

描き下ろしグッズがもらえるキャンペーン

期間中、対象商品(森永製菓 inゼリー各種)を2個同時購入ごとに、限定描き下ろしデザインのスマホスタンドキーホルダーが1個もらえる。実施期間は4月14日AM10:00～景品が無くなり次第終了となる。

対象商品

対象商品購入で「モンストポイント」などが当たる

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象の森永製菓 inゼリー各種を購入すると、1品につきスタンプが1つたまる。ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募すると、抽選で、モンストWebショップでオーブやゲーム内アイテムなどと交換できるモンストポイントや、「ファミマポイント10,000円相当」が合計3,910名に当たる。キャンペーン期間は4月14日～4月27日、応募期間は4月14日～5月1日まで。

「ファミマスポット」キャンペーン

期間中、モンストアプリ内でファミリーマートが「モンスポット」として登場する。モンスポット上のファミリーマート店舗「ファミマスポット」をタップすると1日1回、ファミペイの抽選に参加でき、ファミマポイントや特別なファミマプリントが購入できる、限定ブロマイド購入用シリアルコードが合計30万名に当たる。実施期間は4月14日～4月27日まで。なお、モンスポットキャンペーンの詳細は、モンスト公式サイトにて、4月9日16:00以降に公開される。

ファミマスポットキャンペーン

「ファミマプリント」限定コンテンツも登場

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、今回の描き下ろしイラストを使用したキャラクターブロマイド全5種類(各300円)が購入できる。販売期間は4月14日AM10:00～7月13日まで。

「モンスト」一番くじが登場

「一番くじ モンスターストライク 2026」(1回 780円)

4月18日から、「一番くじ モンスターストライク 2026」(1回 780円)を発売する。人気キャラクター「エル:破邪モード」の迫力あるフィギュアをはじめ、ビジュアル映えするポスターや実用性の高い雑貨、コレクション性抜群のアイテムまで、モンストの魅力を詰め込んだ賞品が登場する。

「一番くじ モンスターストライク 2026」(1回 780円)

限定描き下ろしアクリルスタンド5体セットが当たる

期間中、「Apple Gift Card」または「Google Play ギフトカード」を5,000円以上購入し応募すると、抽選で100名に限定描き下ろしアクリルスタンド5体セットが当たる。実施期間は4月14日～5月4日まで。