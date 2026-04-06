ガシャポンに4月第4週より、大人気の「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」の第3弾が登場。見つけたらつい回したくなっちゃうような、懐かしいラインアップとなっています!

歴代のたまごっちをミニチュアサイズにし、その中にキャラクターやおなじみのドット絵のアクリルを入れた「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」。ふる度にアクリルがシャカシャカ揺れて、とっても可愛いんですよね。

第3弾となる今回は、懐かしのP’sシリーズを含む全6種。

デビルっちのたまごっち ピンク(デビルまめっち)

祝ケータイかいツー!たまごっちプラス 赤いシリーズ りんごれっど(りんごっち)

いぇー!ふぁみりーイロイロ!たまごっちプラス ふぁみたまラブ(くろまめっち、ふらわっち、ちゃまめっち)

いぇー!ふぁみりーイロイロ!たまごっちプラス ふぁみたまワールド(くちぱっちファミリー)

Tamagotchi P’s パープル(まめっち)

Tamagotchi P’s イエロー(メロディっち・ラブリっち)

このラインアップに、SNSでは「あーーーP'sほしすぎるかわいすぎる」「りんごっちが…いるっ……!!!!!」「自分が持ってるの入っててアツい」「イエロー絶対欲しい!! ラブリっち」「この前のよりかわいさバージョンup」と話題に。今回も大人気の予感しかありません!

価格は1回300円。気になる方はチェックしてみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部