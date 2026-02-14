ドン・キホーテが、新生活の準備が始まる時期に合わせ、「コスパ、スぺパ、タイパで選ばれる"無理しない新生活"役立ちアイテム」を紹介している。

情熱価格 ドラム式洗濯乾燥機

コスパに優れた商品は、「情熱価格 ドラム式洗濯乾燥機」「情熱価格 よごれんじ」。「情熱価格 ドラム式洗濯乾燥機(10kg)」(8万7,890円)は、モード選択を直感的に操作できるダイヤル式と視認性が良い液晶パネルを採用。付加機能を省くなど製造コストを抑え、8万円台という価格を実現した。単身者や共働き世帯におすすめとのこと。

「情熱価格 よごれんじ」(1万5,290円)は、レンジ内の汚れを防ぐ撥水・撥油加工を施し、サッと拭くだけで清潔が保てる電子レンジ。静音設計で、夜遅く帰ってきても気兼ねなく使える。一人暮らしを始める人や生活リズムが不規則な人におすすめ。

情熱価格 よごれんじ

タイパ商品「me&do ニコジャー」(2,199円)は、電子レンジ対応スープジャー。「保温・保冷機能」をあえて外したことで、前夜におかずを詰めて冷蔵庫に入れ、朝はそのままレンジで温めて持ち運べる。従来のスープジャーにありがちな「予熱」の手間の必要もないため、無理なくお弁当生活を続けることができる。

me&do ニコジャー

スぺパに優れた商品は、「情熱価格 マグネット型有線イヤホン MAGPHON(マグホン)」(3,079円)。ケーブルをマグネット加工にすることにより、使いたい長さでクルッとまとめり扱いやすくなるだけでなく、デスク周辺の壁に付けて置くといった使い方もできる。

情熱価格 マグネット型有線イヤホン MAGPHON(マグホン)

4月には、スぺパ編の新商品として「チアフルウォーターボトル2L」(2,199円)を発売予定。冷蔵庫に横置きにして注げる人気商品「チアフルウォーターボトル」を、ドアポケット収納もできるような形状にリニューアルした。