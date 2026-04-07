【2026年4月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツ・菓子パンのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、生地もホイップもチョコ尽くしのメロンパンや、春らしい見た目の大福など、甘いもの好き必見のラインナップとなっています!

2026年4月の新商品5品まとめ(4月7日～4月13日)

「かじるザクッと! クッキークリームいちご」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ザクザク食感のココアクッキーとチョコチップ，いちごチーズムースの味わいが癖になるムースケーキです。

「アールグレイ香るクロワッサンダマンド」(224円)

価格 : 224円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クロワッサンの上にダマンド生地を絞り、アーモンドをのせて焼き上げた生地食感と味わいが楽しめる商品。

「たっぷりチョコホイップメロンパン」(246円)

価格 : 246円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

チョコ生地のメロンパンに、チョコホイップをたっぷり絞った商品。

「7プレミアム まるで完熟マンゴー」(170円)

価格 : 170円

販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズの完熟マンゴー味のアイスバーです。

「いちご&練乳みるくこもち」(226円)

価格 : 226円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

いちご果肉入りのいちごクリームを包んだピンク色の大福と、ミルクのコクを感じる練乳みるくクリームを包んだ白い大福が入った、華やかな見た目の大福です。

※4月8日以降順次発売

まとめ

今週は、クロワッサン生地にアーモンドクリームとアーモンドを組み合わせた「アールグレイ香るクロワッサンダマンド」や、チョコホイップをチョコ生地で包んだ「たっぷりチョコホイップメロンパン」など、まるでスイーツな菓子パンが多数ラインナップ。

また、いちごチーズムースとザクザク食感のコンボがクセになる「かじるザクッと! クッキークリームいちご」や、いちごクリームと練乳みるくクリームの2つの味わいを楽しめる「いちご&練乳みるくこもち」など、旬のいちごを使用したスイーツも目白押しです!

そのほか、マンゴー果汁を45％も使用した「7プレミアム まるで完熟マンゴー」など、新作アイスも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用