カインズは、名古屋市と「生物多様性・ネイチャーポジティブに資する事業の連携に関する協定」を締結した。

同協定は、名古屋市と同社がそれぞれの資源や機能を活用し、生物多様性・ネイチャーポジティブに資する事業を促進することで、市民サービスの向上、生物多様性・ネイチャーポジティブの普及および自然共生社会の実現を目指すもの。

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を止め、回復させることを目指す国際的な目標のこと。名古屋市では2023年10月に全国の政令市で初めて「ネイチャーポジティブ宣言」を行い、在来種の普及や理解促進に向けたさまざまな取り組みを推進している。

同協定により、3月30日から、市内全5店舗(名古屋みなと店、名古屋堀田店、名古屋大高インター店、名古屋守山店、名古屋当知店)で生物多様性緑化に資するヤブランやクチナシなどの在来種「なごやの苗」の販売を順次開始した。専用コーナーにて展開し、ポスターやシールを用いて普及・啓発に努める。

この取り組みは2027年3月末までを実証期間とし、その結果を踏まえて本格運用へ移行する計画とのこと。

なごやの苗ポスター

商品に貼付されるシール

購入者を対象としたキャンペーンも予定している。アンケート回答者に、店舗で回収・再生した園芸用土を原料とする「循環型培養土10L」をプレゼントする。