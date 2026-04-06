「この遺体、昨日私が寝た人です…」という強烈な導入から、自由に生きる奔放刑事の恋と事件が交錯する日本テレビ系ドラマ『多すぎる恋と殺人』(毎週月曜24:24～)が、きょう6日にスタート。主演の森カンナがコメントを寄せた。

森カンナ

森が演じる真奈美は、警視庁捜査一課の刑事。複数の恋人たちと同時に交際しながらも、「不倫はしない」「人を傷つける恋愛はしない」「警察内部には手を出さない」といった独自のマイルールを持ち、一人ひとりをしっかり愛することがモットー。刑事としては優秀だが、そんな彼女の周囲で、自分と関係を持った男性たちが次々と殺される連続殺人事件が発生。真奈美は、自身に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬(西垣匠)とバディを組み、奇妙な事件の真相を追っていく。

森は放送開始を前に、「作品に入って約1カ月。真奈美を演じる中で、恋は自由でルールなんてない。恋することは素晴らしいことだという感覚がどんどん自分の中に広がっています」とコメント。「既婚者の私は少し危険だなと思いつつも、笑」としながら、「観てくださる方にも、この少し危険で、でもどこか共感してしまう、自由な恋の感覚を楽しんでいただけたらうれしいです。この作品と共にマイラブを見つけて素敵な春をお過ごしください!」と呼びかけた。

共演には、西垣、大沢あかね、星田英利、桜井玲香、青柳翔、堀内敬子らが名を連ねる。真奈美の親友で暴力団対策課に所属する豊橋依織を大沢、古い考えを持つ捜査一課の刑事・清住五郎を星田、捜査一課管理官・高峰綾乃を桜井、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹を青柳、鑑識課で真奈美を見守る小野由利子を堀内が演じる。さらに、連続殺人事件の鍵を握る謎の精神科医・神木譲役で前田公輝、真奈美の“マイラブ”の一人で元暴力団員の江本健役で小出恵介が出演する。

あわせて、TVerオリジナルストーリー『多すぎる恋と殺人と独り言』の配信も決定。本編では語られない登場人物たちの本心を“独り言”として描くスピンオフで、第1話「奔放女刑事の独り言」は6日深夜から配信開始。真奈美が親友の依織を呼び出し、“マイラブオーディション”を開催する前日譚となる。第2話「純情男刑事の独り言」は13日深夜、第3話「友情女3人の独り言」は20日深夜にそれぞれ配信予定だ。

【編集部MEMO】

森カンナは、今作の発表にあたり、「予測不可能なラブ・ミステリー・コメディーがぎゅっと詰まった作品です。クスッと笑える面白さの中に、人が抱えながら生きている孤独や葛藤が織り込まれている作品になっています。真奈美の生き方を通して、誰かを想うことの自由さや、愛することの強さを感じていただけたらうれしいです」とコメントしていた。

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