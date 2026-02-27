RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」は日本ビールとコラボレーションし、「チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト」「チョコザップレモン ノン・アルコール」を全国のスーパー、ドラッグストア、量販店やECサイトで、3月2日より順次発売する。

両商品とも、トレーニング後はもちろん、生活のあらゆるシーンに「おいしい休息」を提供するアルコール0.00%のノンアルコール飲料。従来のビールにはないポップなパッケージを採用している。

チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト

「チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト」は、本格的なビールの喉越しを楽しめるのが特徴。ドイツやイギリスなど本場ヨーロッパの大麦麦芽100%使用し、ホップ、炭酸のみで製造した。甘味料に頼らず、素材へのこだわりと製法の工夫により、麦本来のふくよかなコクと深い味わいが楽しめる。

チョコザップレモン ノン・アルコール

「チョコザップレモン ノン・アルコール」は、レモン本来のキリッとした酸味と爽快感が楽しめるノンアルコール飲料。本格的なビアテイストをベースに、イスラエル産レモン果汁とレモン果皮ペーストを贅沢にブレンドし、健康をサポートするガラクトオリゴ糖もプラスした。

いずれも価格は各138円(税別)。