コカ･コーラシステムは3月9日、「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」(希望小売価格137円/税別)を全国で発売する。

近年、健康志向の高まりとともに、ノンアルコール市場は拡大している。「お酒に弱くて飲めない」という人だけではなく、「お酒が好きだけれども、健康に気遣って"休肝日"を設けている」、あるいは「お酒は飲むけれど平日は酔いすぎたくないから控える」という人へのお酒の代替として、ノンアルコール製品の人気は高まり続けている。

「よわない檸檬堂」は、本格的なレモンサワーテイストが味わえるアルコール度数0.00%のノンアルコールブランド。「檸檬堂」で培ったレモン美味しく味わうための技術に加え、ジンで使われるスパイス「ジュニパーベリー」のエキスを加えて、お酒らしい味わいに仕上げた。

新登場するレモンとシークヮーサーには、「甘くない檸檬堂 無糖にごりレモン」で採用した「レモンオイル」を使用している。これは、無糖タイプでもレモンの香りを最大限に引き出して楽しめるように、バーテンダーがレモンの皮を下にして果汁を搾る「南半球しぼり」から着想を得て開発されたもの。そこに沖縄県産シークヮーサーエキスを合わせることで、爽やかな香りと飲みごたえを実現した。