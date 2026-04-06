優香が尊敬してやまない憧れの俳優…「初めてだった」「こういう人間になりたい」

俳優・優香が憧れる存在とは――3月30日に都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』(8日スタート 毎週水曜21:00～)の制作発表会見に登場した優香が、人として尊敬する俳優の立ち振る舞いについて語った。

優香

現場の空気を作る井ノ原快彦の存在 撮影初日には全員での食事を提案

同作は、脚本家・君塚良一氏によるオリジナル刑事ドラマ。トラックで爆走する移動捜査本部を舞台に、複数の地域にまたがる事件に挑む、ちょっと訳ありな刑事たちの姿を描く物語。優香は、移動捜査課に勤務する知的でクールな理論派・天尾美青を演じている。会見には優香のほか、土屋太鳳、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、井ノ原快彦も登壇した。

「このチームは仲が良くて、初日から本当に楽しい」と満面の笑みを浮かべた優香。「撮影が早く終わる日もあるんです。そのときはすごく嬉しいことなのですが、この場からみんなから離れちゃうのが寂しいっていう気持ちが湧いてくるぐらい。少しでも長くみんなといたいなと思える素敵な皆さんなので、そんな空気を作品から感じてもらえれば」と語っていた。

キャストが演じるキャラクターと共に、もう一つの魅力が捜査本部となるトラック。登壇メンバーのなかで「この人に運転を任せたい」「この人を助手席に乗せたい」というお題でトークが展開すると、優香は井ノ原の名前を挙げ、「私はイノッチがいいです」と即答し、「イノッチは格好いい車に乗っているし、何から何まで素敵なんです」と絶賛した。

さらに、優香は「本当にいいチームなのですが、イノッチが率先して現場の空気を作ってくださる」といい、「初日にみんなで一緒にお弁当食べたじゃないですか。初日にみんなでお弁当一緒に食べるって事が初めてだった。それもイノッチが言ってくれたんです。本当に素敵で、私はこういう人間になりたいと思っているんです」と井ノ原を尊敬していることを明かした。