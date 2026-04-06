「濃厚な時間をご一緒させていただいて…」土屋太鳳が尊敬してやまない“レジェンド”俳優とは

俳優の土屋太鳳が「心のレジェンド」とまで語る、尊敬する俳優とは――テレビ朝日系ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』(8日スタート 毎週水曜21:00～)の撮影現場で刺激を受けている存在について、土屋が率直な思いを明かした。長年憧れてきた名優との共演に胸を躍らせる一方、その重厚な芝居と普段の柔らかな素顔とのギャップにも心を動かされているという。土屋が語る“尊敬する俳優”への熱い思いを語った。

土屋太鳳

土屋太鳳、北大路欣也愛を炸裂！「子連れ狼が大好きなんです」

今作は、脚本家・君塚良一氏によるオリジナル刑事ドラマ。トラックで爆走する移動捜査本部を舞台に、複数の地域にまたがる事件に挑む、ちょっと訳ありな刑事たちの姿を描く物語。土屋は本作で、移動捜査課に所属し、思ったことはすぐに口にするノンキャリアの刑事・仲沢桃子を演じている。

とにかく風通しの良い現場であると話す土屋は「こんなにも自分が『こうしてみたいな』と思うことを、ウェルカムで受け止めてくださる現場は珍しいです」と、チャレンジすることにどん欲になれる現場であることを明かす。

さらに、「皆さんが壁をつくらないように現場にいてくださる。こんなに素晴らしいメンバーと一緒にドラマ作りができるなんて、なんて幸せなんだろう……と日々感じながら過ごしています」としみじみと語った。

なかでも尊敬している北大路欣也との現場は刺激的だそうで、「北大路さんは、人生において本当に心のレジェンドなんです」と目を輝かせる。

「欣也さんご自身も、演じられてきた役柄も含めてすごく尊敬しているんですけど、やっぱり役柄が私の心の中にいる。北大路さんを見ると『ちゃん』と言わないといけないんじゃないかって思うんです」と、北大路が主演を務めた『子連れ狼』好きをアピールしていた。

そんな尊敬する北大路の意外な姿に驚かされたそうで、「お芝居では重厚で、濃厚な時間をご一緒させていただいているのですが、普段はとても軽やか。現場に入られるときも『おはよう、今日も暖かいね』なんて言いながらいらっしゃるんです」と、そのギャップに心を撃ち抜かれているという。

一方、北大路は「そんなの普通じゃない?」と何食わぬ顔を見せるが、そんな姿も土屋の目にはリスペクトに映っているようだった。

3月30日に都内で行われた同作の制作発表会見には土屋、北大路のほか、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、優香、井ノ原快彦も登壇した。