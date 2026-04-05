東京でも桜が開花し、いよいよ春本番です。

新生活がスタートする方も多いのではないでしょうか。頑張る自分のために、栄養満点の食事を用意してあげたいですよね。

今回は具材を切って入れるだけで簡単に栄養満点で美味しいスープが作れちゃうお役立ちアイテム「マルチスープポット」をご紹介します。

食べ応えのある一皿をスイッチひとつで調理・保存できる

ピーコック「マルチスープポット」は、食材を入れてスイッチを押すだけで、栄養たっぷりのスープが作れる魔法のようなアイテムです。しかも、スープだけでなく、調理モードに応じて、「ポタージュ」「カレー」「煮込み料理」「スムージー」「豆乳」まで作れちゃう優れもの。

2～3人分にちょうどいい700mlの容量とシンプルなデザインで、毎日使いたくなる一台です。

濃厚な「まいたけのポタージュ」

では、ポタージュから作ってみました。

今回は「まいたけ」を具材としてチョイスしました。

材料(2人分)

【A】



牛乳…300ml

まいたけ…1パック

玉ねぎ…1/4カット

粉末ブイヨン…小さじ1

バター…1かけ

・仕上げのこしょう…少々

作り方

1.玉ねぎを2センチ角にカットします。まいたけをほぐします。

2.材料表【A】の具材を上から順番に「マルチスープポット」に入れます。

3.スイッチで「ポタージュ」モードを選択し、「開始」ボタンを押します。

4.できあがったらお皿に盛り付け、仕上げのこしょうをふりかけます。完成です。

とっても簡単なのに、仕上がりはとっても本格的。とろとろ＆濃厚で美味しいポタージュが完成しました。まいたけの奥深い香り、コクをしっかりと感じられます。

忙しい朝でも、スイッチひとつで美味しいポタージュが作れるなんて嬉しいですよね。

ほんのりとした甘さが美味しい「さつまいものポタージュ」

さつまいものポタージュも作ってみました。

地元・新潟から届いた美味しいさつまいもで美味しいポタージュができました。

レシピ(2人分)

【A】



牛乳…300ml

さつまいも…1/2カット

玉ねぎ…1/4カット

粉末ブイヨン…小さじ1

バター…1かけ

仕上げの乾燥パセリ…少々

◆作り方

1.さつまいも、玉ねぎを2センチ角にカットします。

2.材料表【A】の具材を上から順番に「マルチスープポット」に入れます。

3.スイッチで「ポタージュ」モードを選択し、「開始」ボタンを押します。

4.できあがったらお皿に盛り付け、仕上げの乾燥パセリをふりかけます。完成です。

こちらもとっても濃厚な仕上がりでした。さつまいも特有のなめらかな口当たりと、上品な甘みがあり、食べ応えも抜群です。

パスタやパン、サラダに加えてもうひと品欲しいときに最適ですね。

根菜でお腹に優しい「キーマカレー」

マルチスープポットの「カレー」モードで根菜を使ったキーマカレーを作ってみました。

材料(2人分)

水…200ml

玉ねぎ…4/1カット

にんじん…4/1カット

れんこん…4/1カット

ごぼう…4/1カット

鶏ひき肉…100g

カレールウ…2かけ

おろしにんにく…1かけ分

生姜…1かけ分

醤油…大さじ1

作り方

1.ごぼうは2センチ角にカットし、5分ほど水にさらしておきます。

2.玉ねぎ、にんじん、れんこんを2センチ角にカットします。にんにく、生姜はおろしておきます。

3.材料表の具材を上から順番に「マルチスープポット」の中に入れます。

4.スイッチを「カレー」モードに合わせ、「開始」ボタンを押します。

5.できあがったらお皿に盛りつけて完成です。

本格的なキーマカレーが完成しました。にんにく＆生姜の風味が際立っていて、スパイスのキレある香りも楽しめます。また、噛むたびに野菜のうま味が口いっぱいに広がり、食欲を刺激します。

今回はソーセージ、ししとう、チューリップ唐揚げもトッピングしました。

ビールとの相性も抜群でした。

食材の味を存分に味わえるチキンポトフ

マルチスープポットの「煮込み」モードで野菜をたっぷり使ったチキンポトフを作ってみました。

材料(2人分)

キャベツ…4/1カット

鶏手羽もと…100g

にんじん…4/1カット

玉ねぎ…4/1カット

水…350ml

白ワイン…大さじ1

ローリエ…1枚

粉末ブイヨン…小さじ1

塩/こしょう…お好みで

作り方

1.キャベツをひと口サイズにカットし、玉ねぎはくし切り、にんじんは小さめの乱切りにします。

2.材料表の具材を上から順番に「マルチスープポット」に入れます。

3.スイッチで「煮込み」モードに合わせ、「開始」ボタンを押します。

4.できあがったらお皿に盛り付けます。完成です。

骨付きのお肉を使ったことで、ヘルシーでありながら満足感のある仕上がりに。野菜本来の甘みが際立ち、繊細で奥深い味わいを楽しめます。

食卓の定番「豚汁」

マルチスープポットの「煮込み」モードで豚汁も作ってみました。

材料(2人分)

水…300ml

玉ねぎ…4/1カット

にんじん…4/1カット

大根…4/1カット

豚バラ肉…40g

味噌…大さじ2

麺つゆ…小さじ1

作り方

1.にんじん、大根をいちょう切りにし、玉ねぎ、豚バラ肉を2センチ角にカットします。

2.材料表の具材を上から順番に「マルチスープポット」に入れます。

3.スイッチで「煮込み」に合わせ、「開始」ボタンを押します。

4.できあがったらお皿に盛り付けて完成です。

今回は、材料表にある具材の他に、冷蔵庫にいた食材たちも一緒に入れてみました。案の定、スープポットがちょっと苦しそうでした。反省です。読者の皆様は材料表の通りに調理していただけたらと思います。

スープポットの良いところのひとつは、ほったらかしにできる点ですね。

スープポットに豚汁をお任せしている間に、おかずやおにぎりを用意できます。

美肌作りにかかせないビタミンがたっぷり「オレンジとキウイのスムージー」

マルチスープポットの「スムージー」モードで、ビタミンCやカリウムが豊富で免疫力向上、美肌効果、疲労回復が期待できるスムージーを作ってみました。

材料(2人分)

水…100ml

キウイ…1個

オレンジ…1/2個

はちみつ…大さじ1～2(お好みで)

作り方

1.キウイ、オレンジの皮をむいて、それぞれ2センチ角にカットします。

2.材料表の具材を上から順番に「マルチスープポット」に入れます。

3.スイッチで「スムージー」モードに合わせ、「開始」ボタンを押します。

4.できあがったら氷を入れたグラスに移して完成です。

サッパリ爽やかな仕上がりでとっても美味しいです。ウォッカなどをプラスしてカクテルにしてみても美味しそう。

ボディメイク中のおやつや、お肌の調子を整えたいときに最適です。

プロテインで簡単おやつ「マンゴーとプロテインのスムージー」

マルチスープポットの「スムージー」モードで、プロテインを使った簡単なスムージーを作ってみました。

材料(2人分)

プロテイン…300ml

冷凍マンゴー…大さじ4くらい

作り方

1.材料表の具材を上から順番に「マルチスープポット」に入れます。

2.できあがったらグラスに移して完成です。

冷たくてトロトロ濃厚なスムージーができました。今回は「ヨーグルト味」のプロテインとあわせて「マンゴーラッシー」風に仕上げてみました。

すごく美味しいです。カレーと一緒にいかがですか？

まるで飲む豆腐「温かい豆乳」

最後のレシピは「豆乳」です。

マルチスープポットの「豆乳」モードで、温かい豆乳を作ってみました。

材料(2～3人分)

水…500ml

乾燥大豆…40g

作り方

1.材料表の具材を上から順番に「マルチスープポット」に入れます。

2.スイッチで「豆乳」モードに合わせ、「開始」ボタンを押す。

3.できあがったらティーカップに移して完成です。

栄養価の高い「おから」も一緒に摂取できる豆乳が完成しました。おからが気になる方は、目の細かい布などで、おからをこしてからお召し上がりください。

イソフラボンや良質な大豆たんぱく質が豊富で、とっても美味しい豆乳です。ココアパウダーや、はちみつなどをプラスしてみても美味しそうです。

毎日の食卓にかかせない1台

今回は、「マルチスープポット」を使って、ポタージュ、スープ(豚汁)、カレー、煮込み料理、スムージー、豆乳を作ってみました。

どのお料理もすごく簡単なのに、仕上がりはとっても本格的で驚きました。特に感動したのは「ポタージュ」。ポタージュは、できたらたびたび食べたいけれど調理する時間も元気もなくて、ついついインスタントのものを選びがちなお料理のひとつかもしれません。

ポタージュを1から手作りするとなると、野菜をバターで炒めて、煮て、ミキサーで滑らかにして……と、とにかく工程が多いのです。

でもマルチスープポットがあれば、スイッチひとつで美味しいポタージュが完成しちゃいます。

栄養価の高いお料理を手軽に手作りできて、手間をかけずにパパっと自分を労われるのは嬉しいですよね。

これからの新生活に欠かせない1台になりそうです。