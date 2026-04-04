2026年5月に活動を終了する嵐。その節目を前に、TVerが5人の出演ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」を4日からスタートする。『花より男子』『怪物くん』『フリーター、家を買う。』など代表作に加え、TVer初配信作品もラインナップ。嵐とともに時代を歩んできた視聴者にとって、思い出をたどる特集となりそうだ。

この特集は「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開されるこの特集では、大野智の『怪物くん』『死神くん』、櫻井翔の『特上カバチ!!』『君に捧げるエンブレム』、相葉雅紀の『マイガール』『バーテンダー』『和田家の男たち』、二宮和也の『南くんの恋人(2004)』『フリーター、家を買う。』『ONE DAY～聖夜のから騒ぎ～』、松本潤の『花より男子』『ラッキーセブン』に加え、櫻井と二宮が共演した『山田太郎ものがたり』まで、計13作品を無料配信。『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』と『怪物くん 完全新作スペシャル!!』は、TVer初配信となる。

4月25日からはラインナップを新たにしたPart2を展開。大野出演の『歌のおにいさん』『鍵のかかった部屋』『世界一難しい恋』、櫻井出演の『謎解きはディナーのあとで』、相葉出演の『ラストホープ』『僕とシッポと神楽坂』『今日からヒットマン』、二宮出演の『少しは、恩返しができたかな』『マラソン』『DOOR TO DOOR～僕は脳性まひのトップセールスマン～』、松本出演の『きみはペット』『花より男子2(リターンズ)』『バンビ～ノ!』が配信される。

『歌のおにいさん』『世界一難しい恋』『少しは、恩返しができたかな』『DOOR TO DOOR～僕は脳性まひのトップセールスマン～』『きみはペット』『バンビ～ノ!』は初配信となる。