「送別会をやるんですけど…」新人ADの“退職理由”に佐久間宣行氏が驚いたワケ

「いい思い出できたか? って言っちゃった」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、新人ADの“退職理由”に驚いたというエピソードを語った――。

佐久間宣行氏

「おお、そうか。いい思い出できたか”って言っちゃった」

1日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「『ゴッドタン』の新人ADが辞めるんで、送別会をやるんですけど……」と切り出した佐久間氏。入社1年目だという女性ADに、退職理由を尋ねると、「本当に『ゴッドタン』をやるのが夢で。『ゴッドタン』をやりたくて、(制作会社の)シオプロに入ったんですけど。1年やって楽しかったので辞めます」とキッパリ話したという。これには、佐久間氏も、「はい。新時代突入です(笑)」と驚いた様子だった。

女性ADは、「本当にいろんな思い出ができました。なので、ちゃんとした職業に就こうと思って」と話していたといい、「健やかに辞めていきます(笑)。あっけらかんと辞めていくんで。“おお、そうか。いい思い出できたか”って言っちゃった」と苦笑い。最近は、“熱血新人”を見なくなったそうで、「1～2年目ぐらいで熱いヤツっているんですか? 新人で入ってきてるってことは、2004年とか2003年生まれでしょ? どういうメンタルなのか、ちょっとわかんない」と時代の変化をひしひしと感じているようだった。

なお『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。