日本テレビ系バラエティ番組『沸騰ワード10』(毎週金曜19:56～)では、きょう3日(19:00～)に放送される2時間スペシャルから、同局の黒田みゆアナが進行役に就任する。

家族とケンカして落ち込んでいた時に友人に誘われて行った漫才劇場で、芸人の“笑いの力”に励まされてお笑いにハマったという黒田アナ。これまで情報番組『DayDay.』を担当してきたが、この春からは強い“お笑い愛”を生かし、バラエティ番組を担当する。

今夜の2時間スペシャルでは、「3年ぶりに復活!宝塚受験に人生をかける少女たちに密着」と「蒙古タンメン中本に取り憑かれた女優・畑芽育」を放送する。

コメントは、以下の通り。

――番組の印象は？

学生時代からよく見ていた番組なので、どの企画も大好きですが、中でも「伝説の家政婦・志麻さん」企画！志麻さんの料理本を買って家で作っていました。入社６年目になり、自分がテレビで見ていた番組にメンバーの一員として参加できるのがすごく嬉しかったです。

――初回の収録を終えての感想は？

アナウンサーはVTRの感想を求められる機会は少ないので、そこは自分ならではの感性をだせるように心がけました。前任の岩田（絵里奈）アナから「とにかく楽しんでね」と言われて臨んだ初収録が、私自身も見ていて、３年ぶりに復活した「宝塚受験企画」だったのですごく楽しかったです。「沸騰ワード10」は、毎週金曜放送の番組ですが、毎週これだけの“沸騰している現場”に密着した企画が続いていることが、改めて素敵な番組だなと思いました。

――バナナマンさんへの感想・イメージは？

初めてお会いしたのですが、お二人とも優しくて…沸騰しているものに真剣に向き合っているゲストの方に対してしっかりと心を寄せていて、すごく素敵な方々だなと思いました。バナナマンさんは小さい頃からご活躍をみていたので、収録中のモニターに設楽さんと私が並んで座っている姿が合成みたいな感じがしました（笑）

――今後の意気込みは？

スタジオだけではなく、現場に飛び出して、自分にしか語れないことや、できないことをアナウンサーとして見つけていきたいなと思っています。よろしくお願いいたします！

【編集部MEMO】

黒田みゆアナは、3月で退社した岩田絵里奈アナの後任として、『沸騰ワード10』のほかにも『シューイチ』の日曜日を担当。岩田アナは『世界まる見え!テレビ特捜部』については、フリーになっても引き続き担当する。

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