ブルボンは4月7日、凍らせて食べる二層構造のカップデザート"フローズンフロートゼリー"を発売する。

フローズンフロートゼリー

同商品は、クリームとゼリーの二層構造のカップデザート。凍らせることでゼリーはシャーベット状になり、上層のクリームと一緒に食べることでフロートのような味わいとなる。

コーラ味、メロンソーダ味、いちごソーダ味の3種のフレーバーを用意した。価格はオープン。