ブルボンは4月6日、なめらかな食感を持ち、ワンハンドで食べられるパウチアイス「バームロールムース」を発売する。
同商品は、ロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザート。ムースは、九州では給食などでおなじみのセリア・ロイルが製造した。ミルク風味でやさしいムースの味わいが楽しめる。
価格はオープン。
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