ブルボンは4月6日、なめらかな食感を持ち、ワンハンドで食べられるパウチアイス「バームロールムース」を発売する。

バームロールムース

同商品は、ロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザート。ムースは、九州では給食などでおなじみのセリア・ロイルが製造した。ミルク風味でやさしいムースの味わいが楽しめる。

価格はオープン。