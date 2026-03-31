くりこは、ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店のオープン1周年を記念して、4月7日から新しいキャラクターのちいかわ焼きをちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店、ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店、ちいかわ焼き名古屋PARCO店で販売開始する。

ちいかわ焼き

「ちいかわ焼き」は、ちいかわ型の生地に、あんやクリームをはさみこみ、店内で焼き上げた商品。今回、「モモンガ(チーズ)」(350円)、「くりまんじゅう(マロンクリーム)」(350円)、「ラッコ(抹茶)」(350円)が登場。

「モモンガ(チーズ)」は、フランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリーム。

4月7日〜12日、4月27日～5月3日、5月18日～24日の期間でちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店、ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店、ちいかわ焼き名古屋PARCO店(5月18日から販売開始)にて販売する。

「くりまんじゅう(マロンクリーム)」は、イタリア産マロンの豊かな香りとコクを感じられる満足感のあるマロンクリーム。

4月13日～19日、5月4日～10日、5月25日～31日の期間でちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店、ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店、ちいかわ焼き名古屋PARCO店(5月25日から販売開始)にて販売する。

「ラッコ(抹茶)」は、香り高い愛知県産の西尾の抹茶を口どけよく少し甘めに仕上げている。

4月20日〜26日、5月11日～17日の期間でちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店、ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店、ちいかわ焼き名古屋PARCO店(5月11日から販売開始)にて販売する。