バンダイスピリッツは、超合金の技術とデザインアレンジが融合した完成品アクションフィギュアブランド「METAL BUILD(メタルビルド)」にフィーチャーした期間限定のポップアップイベント「METAL BUILD EXPO」を、3月27日(金)より7月6日(月)の期間、東京・秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて開催している。

「METAL BUILD EXPO」は3月27日(金)から7月6日(月)まで開催

「METAL BUILD」は、「超合金」のプレイバリューと「作品に応じたデザインアレンジ」が融合した完成品トイブランドで、2026年に15周年を迎える。これまでは、ロボット作品のフィギュアを中心に展開されてきたが、2025年からは新たな領域へもチャレンジしており、今回の「METAL BUILD EXPO」も、「重厚感のある金属パーツ」「彩色」「デザインアレンジ」「可動」を体感できるイベントとなっている。

会場に入ると、「超合金」を祖とする「METAL BUILD」誕生から15年の歴史を一挙公開。2011年に『機動戦士ガンダム00』のメカニックデザイナーである海老川兼武氏によってリファインされたブランド第一弾となる「METAL BUILD ダブルオーガンダム セブンソード」ももちろん展示されている。

「METAL BUILD ダブルオーガンダム セブンソード」(2011年3月26日発売)

また歴史を探る中で、「METAL BUILD」の特徴とも言える「設定画」と「トイアレンジ」の比較も実施。各年代ごとに、商品化された作品の設定画と「METAL BUILD」として立体 化された商品を並べることで、その違いを明確にしている。

商品化された作品とその設定画を並べて配置

「METAL BUILD」では、「ガンダム」シリーズの充実ぶりが目を引くが、2014年に登場し、ブランド拡大に大きく貢献した「フルメタル・パニック」作品や、『劇場版マジンガーZ／INFINITY」の放映にあわせて商品化された「ダイナミック企画」の作品群なども注目したい。

「METAL BUILD」の歴史を学ぶ一方で、「METAL BUILD」ならではの、「重厚感のある金属パーツ」「彩色」「可動」などを紹介する魅力体感ゾーンも展開されている。

代表的な彩色10色を紹介

フタをめくって実際のポージングを確認する

魅力体感ゾーンでは、「TAMASHII NATIONS STORE」で購入できる人気商品も多数展示されているので、あわせてチェックしておきたい。

「METAL BUILD ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver.-」(2022年7月28日発売)

「METAL BUILD ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION-」(2025年4月18日発売)

「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 -STORE LIMITED EDITION-」(2023年11月17日発売)

さらに今回の見どころとしては、昨年11月に秋葉原で開催された「TAMASHII NATION 2025」にて初展示となった「METAL BUILD 初音ミク」の詳細情報がついに解禁となったこと。着用している布製の衣類は、本商品のオリジナルデザインであり、パッケージデザインも本商品をもとに新たに書き下ろされたデザインとなる。

「METAL BUILD 初音ミク」(2026年10月発売予定)

同じく「TAMASHII NATION 2025」にて彩色原型が公開されていた「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」も展示。『交響詩篇エウレカセブン』監督・メインメカニックデザイナー監修のもとニルヴァーシュらしいフォルムを残しながらディテールアップされた商品となっている。

「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」(2026年8月発売予定)

「METAL BUILD ガンダムバルバトス」のプレイバリューをさらに拡大する「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」は、劇中でガンダムバルバトスが装備する巨大な可変式武装「460mmライフル砲」に加え、TVアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念新作短編『幕間の楔』に登場したガンダム・バルバトスアダプトの腰部スラスターユニット＆太刀/小太刀が同梱されたオプションパーツセット。

「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」(2026年8月発売予定)を装備

オプションパーツによってさらに魅力が高まるのも「METAL BUILD」ならでは。「METAL BUILD ストライクガンダム」のオプションパーツとなる「METAL BUILD エールストライカー」「METAL BUILD ソードストライカー」「METAL BUILD ランチャーストライカー」などの展示も行われた。

「METAL BUILD ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver.-」(2022年7月28日発売)に各種パーツを装備。なお「METAL BUILD エールストライカー」(2024年1月18日発売)以外はイベント開催日に発売

「METAL BUILD ソードストライカー」(2026年3月27日発売)を装備

「METAL BUILD ランチャーストライカー」(2026年3月27日発売)を装備

そのほか、「METAL BUILD サジタリアス星矢」「METAL BUILD オメガモン」「METAL BUILD イカルガ」「METAL BUILD MFS-3 3式機龍」などの参考出展も行われた。

「METAL BUILD サジタリアス星矢」(参考出展)

「METAL BUILD オメガモン」(参考出展)

「METAL BUILD イカルガ」(参考出展)

「METAL BUILD MFS-3 3式機龍」(参考出展)

事前販売も行われた本イベントの限定商品「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」の事後販売も実施される。

「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」(2026年3月発売予定)の事後販売を実施

また、「METAL BUILD ケンプファー」の特別再販も決定。詳細は後日あらためて発表される。