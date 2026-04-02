3月下旬に発売されたばかりの「Tamagotchi Pitta Vol.1」ですが、4月25日に早くも第2弾が登場する模様。ファンから嬉しい悲鳴があがっています!

＼📢「Tamagotchi Pitta Vol.2」 登場!/

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「Tamagotchi Pitta Vol.2」 が4/25(土)発売予定で登場💖

たまごっちデバイス型ケースにまめっちなどのフィギュアとアイテムがセットになった全6種。

吸盤でいろんなところにくっつけて遊べるよ!

https://tamagotchi-official.com/jp/item/01_1360/

(@TMGC_netより引用)

『Tamagotchi Pitta Vol.2』

吸盤でくっつけて遊べる「Tamagotchi Pitta」。第2弾は、「祝ケータイかいツー!たまごっちプラス」を模したケースに、まめっちなどのフィギュアとアイテムがセットになった全6種のクローズド。

『Tamagotchi Pitta Vol.2』

先日発売されたばかりの第1弾では、にっこり笑顔がかわいい「まめっち」「くちぱっち」「ぎんじろっち」「まるっち」「みみっち」「ポチっち」がラインアップされていましたが、今回は、「まめっち」「めめっち」「くちぱっち」「ふらわっち」「いちごっち」「ござるっち」が、さまざまな表情で登場。どの子もとっても可愛いです!

SNSで紹介されると、「かわいーい また欲しくなっちゃうやつ〜」「虚無まめちだ」「ござるっちぃいいいいい! これも買う」などなど、期待の声が多数寄せられたほか、シリーズ展開の速さに、「第1弾出たばっかなのにもう2出るのおもろい」「週末Vol.𝟷手にしたばかりよ? たたみかけてくるよね～笑」「はやいてー!!絶対コンプリートする」とツッコむ人も目立ちました。

今回も、ケース、フィギュア、アイテム、シールがそれぞれ1つずつ入っていて、価格は1,000円。ケースに入れて飾っておいても可愛いし、いろんなところにくっつけて遊ぶのも楽しそう。気になる方は、チェックしてみてくださいね。