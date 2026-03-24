ふわふわ起毛の質感が大人気のフロッキー。今度は、「たまごっち」がフロッキードールになってお菓子売り場に登場です!

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🌟商品化けって～!🌟

『たまごっち #おともだちどーる』

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#たまごっち から、ぬいぐるみのようなフロッキードールが商品化決定❣

全国のお菓子売り場で8月発売、420円(税込み462円)ガム1個付き♪

(@TMGC_netより引用)

こちらが、食玩「たまごっち #おともだちどーる」(462円)のフロッキードール。全長約6cmのコロンとしたフォルムのたまごっちたちが、ぬいぐるみのようなふわふわ質感で登場。思わず“にぎにぎ”したくなる可愛さです。

ラインアップは、「まめっち」「くちぱっち」「みみっち」「ポチっち」「おやじっち」「いちごっち」「やんぐまめっち」「まるっち」の全8種。

SNSで紹介されると、「まてまてまて…可愛すぎるじゃんかよ…」「フロッキー素材ってなんでこんなに可愛いんだ……」「え、まって! ヤンまめおるやん!!!泣」「全員かわいい(泣)ここにおやじがチョイスされていて泣く」「うれしい♡!8月までの楽しみ増えた~~」など、発売前から話題に。発売は8月。夏になったら、お菓子売り場のチェックをお忘れなく‼

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