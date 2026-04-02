2026.04.02 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
中日 0 0 0 0 2 0 0 0 X 2 6 1
  • 【巨 1-2 中】
  • 試合終了

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック センターフライ 3アウト

  • OUT

    代走：2塁ランナー 泉口 友汰 に代わって 3番 浦田 俊輔

  • OUT

    守備交代：ライト ブライト 健太 に代わって 5番 尾田 剛樹

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 松本 剛 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    代走：2塁ランナー Ｔ・キャベッジ に代わって 1番 宇都宮 葵星

  • OUT

    巨1-2中

    レフト 細川 成也がファンブル 巨人得点！ 巨 1-2 中 ランナー：2塁

  • OUT

    巨0-2中

    1番 Ｔ・キャベッジ レフトヒット ランナー：2塁

  • OUT

    9番 増田 陸 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    代打：田和 廉 に代わって 9番 増田 陸

  • OUT

    9番 大野 雄大 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 村松 開人 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    7番 木下 拓哉 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｍ・サノー ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 則本 昂大 に代わって 9番 田和 廉

  • OUT

    守備交代：ライト 代打 若林 楽人 に代わって 6番 若林 楽人

  • OUT

    8番 門脇 誠 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 山瀬 慎之助 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 若林 楽人 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    代打：佐々木 俊輔 に代わって 6番 若林 楽人

  • OUT

    5番 ブライト 健太 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 福永 裕基 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 坂本 勇人 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 大野 雄大 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 Ｔ・キャベッジ センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 則本 昂大 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 門脇 誠 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 村松 開人 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 木下 拓哉 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    巨0-2中

    6番 Ｍ・サノー レフトホームラン 中日得点！ 巨 0-2 中

  • OUT

    5番 ブライト 健太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 山瀬 慎之助 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 坂本 勇人 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー田中 幹也 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 福永 裕基 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 岡林 勇希 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 ライトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    9番 大野 雄大 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 村松 開人 ピッチャーダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    7番 木下 拓哉 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 則本 昂大 スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    8番 門脇 誠 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    7番 山瀬 慎之助 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 Ｍ・サノー センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 ブライト 健太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 坂本 勇人 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 福永 裕基 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 Ｔ・キャベッジ ショートゴロ 1アウト

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