フジテレビ系ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』(4月9日スタート、毎週木曜22:00～)の制作発表会見が1日、都内で行われ、主演の木南晴夏をはじめ、高杉真宙、瀧本美織、筒井真理子、中村俊介が出席した。

同ドラマは、モラハラ夫に追い詰められた元女優の専業主婦・あゆみ(木南)と、“秘密”を抱えるイタリアンシェフ・Kei(高杉)が、夜のキッチンで心を通わせていく大人のファンタジック・ラブストーリー。料理を通じて少しずつ距離を縮める2人にとって、キッチンはやがて再生とときめきの“秘密空間”へと変わっていく。

木南は、あゆみ役について「結構つらいです。割と主にこの方(中村)にいじめられて、役とは言えそういうシーンが続くので、“ひ～”っていう気持ちになります」とリアルな奮闘を打ち明けたる。一方で、「人って言われ続けると反応しなくなるというか、“また言ってるわ”という感じになってきます。そうやって心を閉ざしていくんだとお芝居しながら実感している毎日です」と、役への深い没入を語った。

そのあゆみを怒鳴り続けるモラハラ夫を演じる中村。「シーンが終わるとスタッフさんに『ひどい』『すごく怖い』と言われ、娘役の子にも『お父さんひどい』と言われながらやっているので、心も身体も疲れますね。普段の役よりも全然疲れます」と全身全霊の熱演ぶりを明かす。

それでも「『怖い』『ひどい』と言われると大成功だと思うので、それを励みに頑張っています」と前向きに意気込む。会見中には妻役の木南に「本当ごめんね」と謝ると、木南が即座に「許さない!」と返し、会場を爆笑の渦に。慌てた中村が「お芝居だから(笑)」と苦笑いを浮かべるひと幕もあった。

あゆみに寄り添うシェフ・Keiを演じる高杉は「練習をさせてもらっているおかげで、ありがたいことに料理が向上していますよ。料理が上手になると自分でも作るようになって、ご飯を食べることが多くなりました」と役を通じたプライベートの変化を告白。Keiが第1話で明かされるという“ある秘密”を振られると「今もずっとボロが出ないかドキドキしているので本当に言えないんです(笑)」と苦笑い。「作品の中で料理がたくさん出てきて、その後SNSでレシピが公開されます。ぜひチェックしていただけたらうれしいです」とアピールした。

「今まで打ち明けていない秘密は?」というドラマのタイトルにちなんだ質問に、木南は「秘密でも何でもないんですけど」と断りつつ、「実は瀧本美織ちゃんのお母さんの役をやったことがあります。朝ドラ『てっぱん』でお母さんの回想シーンをやらせていただきました」と告白。「私が産みました」と笑いを誘いながら、「今回は恋敵になるであろう役柄で楽しみです」と共演への期待を膨らませていた。