オリエントコーポレーションとPayPayは3月4日、PayPay加盟店(法人)向けのビジネスカード「オリコビジネスカード PayPay店舗用」の募集を開始した。

オリコビジネスカード PayPay店舗用

PayPay加盟店における、仕入れ・備品購入などの事業用決済をクレジットカードの活用により一元管理し、業務を効率化したいというニーズに応えるため、両社が連携しオリコがビジネスカードを発行する。申し込みはPayPayが提供するPayPay加盟店向け管理ツール「PayPay for Business」から手続可能。国際ブランドはMastercardで、年会費は4,000円。最大20枚まで発行可能なメンバーカードの年会費も1枚につき4,000円となっている。

業務中の傷害保険を付帯

本カードの最大の特徴は、カード名義人が業務中や通勤中におったケガなどを補償する傷害保険が付帯している点。一般的な旅行傷害保険とは異なり、加盟店の日々の業務リスクに備える設計となっている。補償対象となる事故の例として、「業務中に転倒し骨折した」「通勤中に交通事故に遭った」「厨房での調理中に火傷をした」「その他業務器具の使用中に負傷した」「業務中に熱中症になった」などがある。なお、傷害保険に加えて国内・海外旅行傷害保険、紛失・盗難保障も備えている。

オリコのゴールドカード相当の優待

また、オリコのゴールドカード相当の優待も備えており、国内主要空港に加えハワイ・ホノルルの空港ラウンジが年中無休・無料で利用できるほか、優待特典プログラム「Mastercard T&E Savings」では高級レストランでの優待や、海外出張・旅行に利用できるサービスを提供する。また、福利厚生プログラムや経理システム、業務支援サービスなどMastercardの提携パートナーのサービスを優待価格で受けられる。「ベネフィット・ステーション」もオリコ優待価格で利用可能だ。