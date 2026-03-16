三井住友カード、CCCMKホールディングス、PayPayは3月24日より、「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を開始する。

PayPayポイントとVポイントの相互交換がスタート

PayPayポイントとVポイントの交換は、PayPayアプリをダウンロードし、PayPayとV会員のアカウント連携をすることで、ユーザーの保有するポイントを相互交換できる。

相互交換はPayPayアプリ内での実施となるが、モバイルVカード、およびVポイントアプリ、三井住友カードVpassアプリ、VポイントPayアプリ、三井住友銀行アプリからも、ポイント交換の画面を確認できる。

ポイントの交換は、それぞれ1ポイント＝1ポイントの等価交換で、1日1回100ポイントから可能、月間の交換上限は3万ポイントとなる。なお、PayPayポイントから交換したVポイントは有効期限と利用先が限定されたポイントとなり、他社ポイントへの交換やV景品交換には利用できない。Vポイント運用やVポイントPayアプリへのチャージ、三井住友カードの支払額や振込手数料への充当等、一部のVポイント提携先やサービスで利用可能。利用可能なVポイント提携先やサービスは、今後順次拡大していくという。