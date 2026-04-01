「毎週水曜日、浮気し続けてくれませんか?」――。入山法子が、夫の不倫相手に“公認不倫”を提案する謎の妻役への向き合い方を語った。

入山法子

「とにかく謎な人物」役を入山法子が演じる

テレ東のドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』(4月1日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)の記者会見が3月31日に都内で行われ、菅井友香、入山法子、稲葉友、沢村一樹が登壇。進行を狩野恵里アナウンサー(テレビ東京)が務めた。

ドラマの原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。チーフ監督を、俳優として第一線で活躍し続けている沢村が務める。

神栖史幸(稲葉友)の妻・怜役を演じる入山は、「私が演じた怜はとにかく謎な人物です。何を考えているのか分からない。蓉子(菅井友香)を巻き込んでいくキャラクター」と紹介しつつ、この役を演じる上で意識したこととしては、「彼女の謎に見えている部分を謎のまま演じてしまうと、ただ単純にミステリアスな人になってしまうなというふうに思ったので、彼女の人間らしい一番奥底にある本心の部分を探して、自分の中で整理しながら、彼女のそういう部分を楽しんで演じました」と話した。

また、沢村監督については「現場でアイデアが次々にあふれてくる方」だといい、「私たちが想像もしていなかったような演出をつけてくださることがとても面白くて」「一番印象的だったのは、蓉子ちゃんとはじめましての時に、触れるシーンがあるのですが、『指先を下流の川のせせらぎのように触れてください』っておっしゃっていたのがすごく印象的で。これが沢村監督イズムか! と思いながら、蓉子ちゃんに触れるということがありました」と回想。

すると、この話を受け、沢村監督は「見事な下流でしたね」「あれは僕にはできない。流れを作るのは入山さんなので。イメージ以上の下流でした」と絶賛し、会場の笑いを誘っていた。

ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』あらすじ

29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸(稲葉友)と順調に交際をしていた小吹蓉子(菅井友香)。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。

意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜(入山法子)に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか……?」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕する。