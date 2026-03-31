「ローテ後半に“エース級”」千賀滉大に期待膨らむ今季初登板！　オープン…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、3月31日（日本時間4月1日）に行われるセントルイス・カージナルス戦に登板する予定だ。オープン戦で好成績を残したことにより、今季はエース級の活躍が期待されていると、米紙『ニューヨークポスト』が報じている。

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千賀は昨季後半、怪我で離脱した後に成績が低迷しマイナー降格の屈辱を味わった。

その悔しさをバネに奮起し、オープン戦3試合では9.2回投げて6安打11奪三振2失点といった安定感抜群のパフォーマンスを披露している。

現在は健康を維持しており、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほどの印象的な活躍を見せた2023シーズンの再来が期待される。

それを踏まえ、同紙は「千賀のオープン戦での投球内容は、全体を通して見ても、メッツのキャンプに参加していた投手陣の中で最も大きなインパクトを残したと言っても過言ではない。

右腕の球速はこれまで以上に向上し、変化球のキレも抜群だった。

新たな先発ローテーションの後半を担う“エース級”の存在として登場するのではないかという期待が高まっている」と伝えている。

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