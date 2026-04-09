ロッテ vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs オリックス
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-オリックス3勝（4/8 ロッテ1-9オリックス (オリックス)、4/7 ロッテ1-3オリックス (オリックス)、9/25 ロッテ6-4オリックス (ロッテ)、9/17 ロッテ2-1オリックス (ロッテ)、9/16 ロッテ3-7オリックス (オリックス)）
  • ロッテスタメン：1(指)西川　史礁、2(右)藤原　恭大、3(左)山本　大斗、4(一)Ｎ・ソト、5(三)寺地　隆成、6(二)藤岡　裕大、7(捕)佐藤　都志也、8(遊)友杉　篤輝、9(中)髙部　瑛斗、10(投)西野　勇士
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(右)廣岡　大志、3(左)西川　龍馬、4(一)太田　椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(遊)紅林　弘太郎、7(中)杉澤　龍、8(捕)若月　健矢、9(二)野口　智哉、10(投)宮城　大弥

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3