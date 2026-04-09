ロッテ vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs オリックス
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-オリックス3勝（4/8 ロッテ1-9オリックス (オリックス)、4/7 ロッテ1-3オリックス (オリックス)、9/25 ロッテ6-4オリックス (ロッテ)、9/17 ロッテ2-1オリックス (ロッテ)、9/16 ロッテ3-7オリックス (オリックス)）
- ロッテスタメン：1(指)西川 史礁、2(右)藤原 恭大、3(左)山本 大斗、4(一)Ｎ・ソト、5(三)寺地 隆成、6(二)藤岡 裕大、7(捕)佐藤 都志也、8(遊)友杉 篤輝、9(中)髙部 瑛斗、10(投)西野 勇士
- オリックススタメン：1(三)宗 佑磨、2(右)廣岡 大志、3(左)西川 龍馬、4(一)太田 椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(遊)紅林 弘太郎、7(中)杉澤 龍、8(捕)若月 健矢、9(二)野口 智哉、10(投)宮城 大弥
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3