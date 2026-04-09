ヤクルト vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 阪神
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-阪神2勝（4/8 ヤクルト3-2阪神 (ヤクルト)、4/7 ヤクルト3-9阪神 (阪神)、10/2 ヤクルト2-6阪神 (阪神)、9/22 阪神2-3ヤクルト (ヤクルト)、9/21 阪神1-8ヤクルト (ヤクルト)）
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)鈴木 叶、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(右)増田 珠、7(二)伊藤 琉偉、8(投)奥川 恭伸、9(三)武岡 龍世
- 阪神スタメン：1(中)近本 光司、2(二)中野 拓夢、3(右)森下 翔太、4(三)佐藤 輝明、5(一)大山 悠輔、6(遊)木浪 聖也、7(左)前川 右京、8(捕)坂本 誠志郎、9(投)茨木 秀俊
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3