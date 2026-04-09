ヤクルト vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 阪神
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-阪神2勝（4/8 ヤクルト3-2阪神 (ヤクルト)、4/7 ヤクルト3-9阪神 (阪神)、10/2 ヤクルト2-6阪神 (阪神)、9/22 阪神2-3ヤクルト (ヤクルト)、9/21 阪神1-8ヤクルト (ヤクルト)）
  • ヤクルトスタメン：1(遊)長岡　秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)鈴木　叶、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田　幸宏、6(右)増田　珠、7(二)伊藤　琉偉、8(投)奥川　恭伸、9(三)武岡　龍世
  • 阪神スタメン：1(中)近本　光司、2(二)中野　拓夢、3(右)森下　翔太、4(三)佐藤　輝明、5(一)大山　悠輔、6(遊)木浪　聖也、7(左)前川　右京、8(捕)坂本　誠志郎、9(投)茨木　秀俊

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3