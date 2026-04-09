日本ハム vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs 楽天
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム1勝-楽天4勝（4/8 日本ハム1-0楽天 (日本ハム)、4/7 日本ハム0-3楽天 (楽天)、9/23 楽天7-0日本ハム (楽天)、9/17 日本ハム2-3楽天 (楽天)、8/31 楽天1-0日本ハム (楽天)）
  • 日本ハムスタメン：1(遊)奈良間　大己、2(一)清宮　幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(左)野村　佑希、7(捕)田宮　裕涼、8(中)矢澤　宏太、9(二)水野　達稀、10(投)加藤　貴之
  • 楽天スタメン：1(遊)村林　一輝、2(中)辰己　涼介、3(一)浅村　栄斗、4(三)黒川　史陽、5(左)伊藤　裕季也、6(指)Ｌ・ボイト、7(右)小郷　裕哉、8(捕)伊藤　光、9(二)小深田　大翔、10(投)Ｊ・ウレーニャ

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3