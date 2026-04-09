日本ハム vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs 楽天
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム1勝-楽天4勝（4/8 日本ハム1-0楽天 (日本ハム)、4/7 日本ハム0-3楽天 (楽天)、9/23 楽天7-0日本ハム (楽天)、9/17 日本ハム2-3楽天 (楽天)、8/31 楽天1-0日本ハム (楽天)）
- 日本ハムスタメン：1(遊)奈良間 大己、2(一)清宮 幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(左)野村 佑希、7(捕)田宮 裕涼、8(中)矢澤 宏太、9(二)水野 達稀、10(投)加藤 貴之
- 楽天スタメン：1(遊)村林 一輝、2(中)辰己 涼介、3(一)浅村 栄斗、4(三)黒川 史陽、5(左)伊藤 裕季也、6(指)Ｌ・ボイト、7(右)小郷 裕哉、8(捕)伊藤 光、9(二)小深田 大翔、10(投)Ｊ・ウレーニャ
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3