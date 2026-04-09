巨人 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 広島
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-広島2勝（4/8 巨人2-1広島 (巨人)、4/7 巨人2-5広島 (広島)、9/23 巨人0-5広島 (広島)、9/20 広島1-3巨人 (巨人)、9/19 広島4-5巨人 (巨人)）
  • 巨人スタメン：1(二)浦田　俊輔、2(中)松本　剛、3(遊)泉口　友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(一)増田　陸、7(右)佐々木　俊輔、8(捕)山瀬　慎之助、9(投)則本　昂大
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(右)中村　奨成、3(遊)小園　海斗、4(三)佐々木　泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(二)菊池　涼介、7(一)Ｅ・モンテロ、8(捕)坂倉　将吾、9(投)岡本　駿

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3