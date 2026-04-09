巨人 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 広島
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-広島2勝（4/8 巨人2-1広島 (巨人)、4/7 巨人2-5広島 (広島)、9/23 巨人0-5広島 (広島)、9/20 広島1-3巨人 (巨人)、9/19 広島4-5巨人 (巨人)）
- 巨人スタメン：1(二)浦田 俊輔、2(中)松本 剛、3(遊)泉口 友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(一)増田 陸、7(右)佐々木 俊輔、8(捕)山瀬 慎之助、9(投)則本 昂大
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(右)中村 奨成、3(遊)小園 海斗、4(三)佐々木 泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(二)菊池 涼介、7(一)Ｅ・モンテロ、8(捕)坂倉 将吾、9(投)岡本 駿
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3