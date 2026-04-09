楽天、序盤リードを保つ

3回を終えて楽天が1-0で日本ハムをリード。1回裏に楽天が1点を先制し、試合を優位に進めている。日本ハムは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。両チームともに序盤を終え、中盤の戦いに注目が集まる。

【スタメン】

楽天: 1(遊)村林 2(中)辰己 3(一)浅村 4(三)黒川 5(左)伊藤裕 6(指)ボイト 7(右)小郷 8(捕)伊藤光 9(二)小深田 10(投)ウレーニャ

日本ハム: 1(遊)奈良間 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)野村 7(捕)田宮 8(中)矢澤 9(二)水野 10(投)加藤貴

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3