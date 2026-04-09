楽天、序盤リードを保つ
3回を終えて楽天が1-0で日本ハムをリード。1回裏に楽天が1点を先制し、試合を優位に進めている。日本ハムは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。両チームともに序盤を終え、中盤の戦いに注目が集まる。
【スタメン】
楽天: 1(遊)村林 2(中)辰己 3(一)浅村 4(三)黒川 5(左)伊藤裕 6(指)ボイト 7(右)小郷 8(捕)伊藤光 9(二)小深田 10(投)ウレーニャ
日本ハム: 1(遊)奈良間 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)野村 7(捕)田宮 8(中)矢澤 9(二)水野 10(投)加藤貴
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3