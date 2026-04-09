西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-ソフトバンク3勝（4/8 西武2-1ソフトバンク (西武)、4/7 西武8-6ソフトバンク (西武)、9/28 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/27 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/17 西武8-11ソフトバンク (ソフトバンク)）
- 西武スタメン：1(左)桑原 将志、2(中)岸 潤一郎、3(捕)小島 大河、4(指)仲三 優太、5(三)渡部 聖弥、6(右)林 安可、7(二)外崎 修汰、8(一)長谷川 信哉、9(遊)滝澤 夏央、10(投)菅井 信也
- ソフトバンクスタメン：1(右)柳町 達、2(左)近藤 健介、3(三)栗原 陵矢、4(指)柳田 悠岐、5(一)山川 穂高、6(遊)今宮 健太、7(中)牧原 大成、8(捕)海野 隆司、9(二)川瀬 晃、10(投)大津 亮介
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3