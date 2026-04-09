西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-ソフトバンク3勝（4/8 西武2-1ソフトバンク (西武)、4/7 西武8-6ソフトバンク (西武)、9/28 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/27 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/17 西武8-11ソフトバンク (ソフトバンク)）
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(中)岸　潤一郎、3(捕)小島　大河、4(指)仲三　優太、5(三)渡部　聖弥、6(右)林　安可、7(二)外崎　修汰、8(一)長谷川　信哉、9(遊)滝澤　夏央、10(投)菅井　信也
  • ソフトバンクスタメン：1(右)柳町　達、2(左)近藤　健介、3(三)栗原　陵矢、4(指)柳田　悠岐、5(一)山川　穂高、6(遊)今宮　健太、7(中)牧原　大成、8(捕)海野　隆司、9(二)川瀬　晃、10(投)大津　亮介

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3