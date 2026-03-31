スマドリは3月31日、4月3日に表参道にオープンする『SUMADORI Meets』の内覧会を開催した。

内覧会には、スマドリ 代表取締役社長の高橋徹也氏、スマドリアンバサダーである大学生の田中咲妃氏らが登壇。新しくオープンする『SUMADORI Meets』の概要や特徴などを紹介した。

新店舗では『体験』が楽しめる

今回の新しくオープンする店舗は、渋谷センター街で2025年12月28日まで運営されていた『SUMADORI-BAR SHIBUYA』を表参道に移転したもので、『SUMADORI Meets』として新しくオープンされる。

新店舗では、これまでお酒になじみのなかった層の中でも、特に飲酒を始めたばかりの20代の顧客に焦点を当てており、自分らしいお酒との付き合い方に「出会う場」となることを目指して『SUMADORI Meets』と名付けられたという。

『SUMADORI Meets』は、新しい生活文化である「スマートドリンキング(スマドリ)」のさらなる浸透を目指しており、飲食の枠にとどまらない体験型のコンテンツを通じて、お酒を飲む人も飲まない人も自分らしい飲み方を楽しみながら理解する場として提供される。

「『SUMADORI-BAR SHIBUYA』では「飲まない人が安心して楽しめる飲食店」をコンセプトに掲げていましたが、『SUMADORI Meets』では「飲む人も飲まない人も楽しめる体験型店舗」を目指して運営していきます」(高橋氏)

新店舗のコンセプトを説明する高橋氏

具体的な体験コンテンツとしては、これまで従来店舗でも提供していた、アルコール分0%、0.5%、3%のドリンクメニューに加え、180通りから選べるオリジナルカクテルメニュー「SUMADORI Custom」や、自分の飲酒スタイルを診断できる「飲み会キャラ診断」が新たに設置された。

自分ならではのオリジナルカクテルメニューを選べる「SUMADORI Custom」は、「グラス(3種類)」「カクテル(20種類)」「アルコール度数(0%、0.5%、3%)」「トッピング」を自由自在に組み合わせて特別な一杯を作るもの。

自分の飲酒スタイルを診断できる「飲み会キャラ診断」は、お酒の嗜好性や飲み会への考え方にまつわる質問(全30問)に回答することで、自分の飲み方の特徴を診断してくれる性格診断のようなコンテンツだ。

さらに、全店舗時代から顧客からの熱い要望があった3%以上のアルコール度数のカクテルも金曜日～日曜日のナイトタイムに限り提供するという。

大学生アンバサダーと新たなカクテルを開発

さらにもう1つ新店舗の特徴として挙げられたのが「大学生との共創」という点だ。

『SUMADORI-BAR SHIBUYA』では、スマートドリンキングの推進役や新メニューの開発のアドバイザーを「スマドリアンバサダー」という学生従業員が担っていたが、『SUMADORI Meets』でもこのスマドリアンバサダーの学生たちとの共創を実施している。

この共創の一環として、「いつもより大人な自分」をテーマにした2つのシグネチャーカクテルをスマドリアンバサダーが主体となって開発した。

1つ目のカクテルは「Obsidian(オブシディアン)」。『SUMADORI-BAR SHIBUYA』のカクテルにはなかった黒を基調とした落ち着いた色合いのカクテルで、グラスに金粉をかけて特別感を演出している。

レモンフレーバーとベルジュの酸味に、マスカットの優しい甘さをあわせた飲みやすくも大人っぽい一杯だ。

2つ目のカクテルは「Garnet(ガーネット)」。ロックグラスで「お酒らしさ」を楽しめるカクテルで、可愛さよりもスタイリッシュな見た目を追及している。

最後の仕上げに温かい紅茶を注ぐことで「温×冷」「紅茶の香り」「フルーツの食感」など、食感と風味を楽しむことができるカクテルに仕上がっているという。

また、カクテルのほかにもスマドリアンバサダーが主体となって運営する、カクテルを引き立てるイベントも開催される。

イベントは「Masquerade Night in Omotesando」という名前で、仮面舞踏会をイメージした4月18日・19日・25日・26日の4日間限定のイベントとなっている。

「Masquerade Night in Omotesando」のイメージ

『SUMADORI Meets』がオープンする4月3日からサイトにてイベントの予約も開始するとのこと。