あさくまは4月11日、ステーキのあさくま尾張旭店をオープンする。それに先立ち、4月8日、一日限定の特別イベントとしてステーキ食べ放題「匠肉祭り」を同店舗で開催する。

ステーキのあさくま 尾張旭店 外観イメージ夜

同イベントでは、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなどさまざまなステーキ肉を食べ放題で提供。

食べ放題ステーキ

焼きたての肉をスタッフが店内を回りながら各テーブルへ届ける仕様となる。

焼き立て肉提供の様子

サラダバーコーナーでは、サラダやデザートバーに加え、同イベント限定メニューとして鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも展開。

特別メニュー

提供するステーキは通常1,000円～3,000円相当の商品で、多く食べるほどお得に楽しめる内容となっている。前回開催時には1万円相当分を堪能した来店客もいたという。

開催日時は4月8日11:00～22:00(最終入店20:40)。ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付きで、料金は男性3,771円、女性3,221円、小学生1,791円、小学生未満は無料。制限時間は80分。

当日は食べ放題のみの提供となる。予約は不可で、当日は入場番号札を配布する。受付終了の際には各種SNSで案内される。