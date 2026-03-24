バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] ペーパーレス」(3,190円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

2026年6月発送予定「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] ペーパーレス」(3,190円)

「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム」がリサーキュレーションカラー[ネオングリーン]仕様で登場。

「オプションパーツセット 19」で登場したフィン・ファンネルのリサーキュレーションカラーと「アクションベース7[クリアカラー]」が同梱されており、本キットだけで様々な遊び方が可能。素体はENTRY GRADEのため、ニッパー不要で組み立て可能。どの世代でも楽しめる魅力が詰まったオールインワンセットとなっている。

リサーキュレーションカラーならではのネオングリーンを成形色にて表現。豊富な武装が同梱されているため様々なポージングが可能となっている。「オプションパーツセット 19」で登場したフィン・ファンネルがセットになっているため、多様なポージングが可能で、ニュー・ハイパー・バズーカは背中に取り付けることもできる。

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