今週から4月に突入。桜前線は現在北上中で、今後は北陸や東北、北海道エリアで開花・満開を迎えます。晴れた日にはお気に入りのスイーツ片手に、映えスポットに出かけるのもいいですね!

2026年3月・4月の新作5品まとめ(3月31日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで3月31日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

いちご&ミルクのダブルホイップサンド、クッキー&クリームのタルト、チョコバナナのクレープ、一口サイズの生チョコトリュフ、銀座コージーコーナー監修のワッフルコーンアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」(150円)

価格 : 150円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ホイップがダブルで楽しめる菓子パン。ふんわりとしたロールパンにいちごとミルクのホイップを絞り、2色のクランチをトッピングしました。

「クッキー&クリームタルト」(230円)

価格 : 230円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

バニラホイップにクッキーとチョコチップをトッピングしたボリューム感のあるタルトです。

「チョコバナナクレープ」(368円)

価格 : 368円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコバナナのクレープ。バナナ果肉と2種のホイップ(ホイップ・チョコホイップ)に線掛けのチョコやアーモンドなどをトッピングで、もちもち食感が好評のクレープ生地で包みました。

「生チョコトリュフ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

一口サイズの生チョコトリュフ。ファミリーマートオリジナルチョコレートと北海道生クリームを使用した生チョコでホイップクリームを包みました。

「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」(348円)

「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

銀座コージーコーナー監修のもと、人気の「ジャンボシュークリーム(ホイップ&カスタード)」の味わいをイメージした、コクとミルク感が楽しめる2色巻きのワッフルコーンアイスです。

[ファミリーマート限定・数量限定]

まとめ

3月31日発売の新商品は、いちごとミルクのホイップを絞ったロールパン「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」、ボリューミーな仕立ての「クッキー&クリームタルト」、バナナ果肉と2種のホイップを包んだ「チョコバナナクレープ」、ファミマオリジナルチョコと北海道生クリームを使用した「生チョコトリュフ」、コクとミルク感が楽しめる2色巻きのワッフルコーンアイス「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。