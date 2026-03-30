INI 髙塚大夢「ドームなどたくさんのライブができて幸せだった」充実の1年を回顧

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月19日（木）の放送では、今年度最後の授業（放送）として、この1年を頑張った生徒（リスナー）に向けて、髙塚がおもちゃの楽器を鳴らしながらエールを贈りました。

――この日の放送で、髙塚は「今年度最後の『INI LOCKS!』ですね！ 10代のみんなにとっては特に節目の時期ですけれども、この1年はどんな1年でしたでしょうか？」と切り出し、自身のこの1年についても振り返りました。

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：僕の1年はですね、どんな1年かな。でもやっぱり、ドームとかたくさんいろいろなライブをさせていただいた1年だったかなと思いますので、すごい幸せな、充実した1年でした！ ということで、今夜はこの1年の生徒の頑張りを、僕が“ファンファーレ”を奏でながら賞賛していく授業をしたいと思います！

この1年、生徒が頑張ったことに“ファンファーレ”を贈ろう！ ということで、生徒のみんなが頑張ったことや褒めてほしいことに対して、僕がファンファーレを鳴らしていくこの授業ですけれども。もう早速、この教室が楽器で散らかっているんですけれども、たくさんの音の鳴るものが用意されているんですよ！

（マラカス、タンバリン、ラッパなどを手に取って音を鳴らす髙塚）

髙塚：もうこの授業ではおなじみのこんな音も……なーんてものがたくさんありますのでね！ たくさんいろいろな音を鳴らして、みんなの頑張りを褒めていこうと思います！

番組では、高校受験に見事合格したというリスナーからのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私が今年頑張ったことは高校受験です！ 私は小学1年生から9年間続けてきたバスケットボールで推薦を取ることができ、無事高校に合格することができました!! INIや大夢先生のおかげで頑張れたので、高校生活も応援してほしいです！（静岡県 15歳）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：まずは受験お疲れさま！ すごいね！ バスケットボールで推薦を取ることができたと。スポーツ推薦って、やっぱりすごく難しいイメージがありますから、相当頑張ったんだろうね。きっと幸せな高校生活が待っていると思いますから、ぜひぜひ、中学校以上に高校生活を楽しんでください！

（タンバリンを鳴らして祝福する髙塚）

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info