退職というと不安なイメージがありますが、実際には“安心”や“解放”を感じる瞬間も多いようです。しかし、最後の最後でやはり違和感を感じる場面も多いようです。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、仕事を辞めるときの実感、違和感エピソードを3つご紹介します。

事例1. 「ち、遅刻!!」と飛び起きた朝…その直後に気づいたこと

完全に遅刻!! でも、その直後だった――

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朝、ふと目が覚めて時間を見る。「ち、遅刻!!」と慌てて体を起こす。ここまでは、いつもの平日と同じだった。でも、その次の瞬間だった。頭にふと浮かんだ“ある一言”で、状況が一変する——。

事例2. 退職の話のはずなのに…なぜか進まなかった“ある相談”

このあと、最後まで切り出せなかった——。

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✅退職の話なのに…? なぜか触れられなかった“本題”とは……このマンガの気になる結末はこちら!

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「2カ月後に退職ってことで」。上司とのやり取りは、淡々と進んでいく。ここまでは、想像していた通りだった。でも、そのあとだった。本題に入ろうとするたび、なぜか話は別の方向へ。やりたいことを応援する言葉や、これからの話ばかりが続いていく。あのとき、なぜか口に出せなかった“ある一言”とは——。

事例3. 退職を伝えたあと…予想はしていたけど“想像以上だった空気”

このあと、その考えは確信に変わった——。

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「今月いっぱいで退職することになりました」。そう伝えると、返ってきたのは想像していた通りの反応だった。でも、その場に流れた空気は少し違っていた。言葉の端々ににじんだものに、そのとき頭をよぎった“ある確信”とは——。

辞めて初めて気づく「当たり前だった違和感」

辞めるという決断は、不安や後悔がつきまとうものだと思われがちです。 しかし実際には、「あのまま続けていたらどうなっていたか」と考えたとき、むしろ早く動いてよかったと感じるケースも少なくありません。

日常の中で当たり前になっていたストレスや違和感は、環境を離れて初めてはっきりと見えてきます。 朝の過ごし方ひとつ、会社との距離感ひとつで、心の余裕は大きく変わるものです。

もちろん、すべての人にとって退職が最適解とは限りません。 ただ、「違和感を覚えながら働き続けること」が正しいとも言い切れません。

今回のエピソードのように、小さな気づきや出来事が積み重なった先に、納得のいく選択があるのかもしれません。