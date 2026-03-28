就職活動では、学生が企業を見極める場でもある面接。しかし実際には、面接官側の何気ない言動から、その企業の体質やカルチャーが垣間見えてしまうケースも少なくありません。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、面接官の振る舞いによって“企業のリアル”が伝わってしまった3つのエピソードを紹介します。

事例1. 面接の最後の質問で…思わず出てしまった“本音”

このあと、空気が一変した——。

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「最後に質問はありますか？」。面接の終盤、よくある流れだった。業務後の過ごし方や働き方について尋ねると、丁寧な受け答えが返ってくる。ここまでは、想像していた通りだった。でも、その次の瞬間だった。ふとした流れの中で、思いがけない言葉が口をついて出る。その一言で、場の空気が変わった理由とは——。

事例2. 「残業はどのくらいありますか?」面接で聞いた、その質問に

このあと、返ってきた“答え”に違和感を覚えた——。

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面接の最後、「残業はどのくらいあるんでしょうか？」と質問する。よくあるやり取りのひとつで、特別な意図があったわけではなかった。でも、その返答を聞いた瞬間、なぜか引っかかるものが残る。そのとき感じた“ある違和感”とは——。

事例3. Web面接中に…画面越しに見えてしまった“ある場面”

オンライン面接で、会社の思わぬ様子が映りこむ。最初は気のせいかと思ったが、次第に目を離せなくなる。そのとき見えていた“ある場面”とは——。

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面接だけで、しかもオンラインなのに「入社したくない」と思った就活生。その理由は?

面接は「見られる場」だけではありません

面接というと、「評価される場」という意識が強くなりがちです。しかし実際には、企業側の姿勢やカルチャーを見極める貴重な機会でもあります。

言葉だけでなく、態度や空気感、何気ないやり取り。そこに違和感を覚えたとき、その直感は軽視すべきではありません。

入社後のミスマッチを防ぐためにも、「何を言われたか」だけでなく、「どう感じたか」にも目を向けることが重要です。