今日はちょっと気分を上げたい。だけど、あんまり気張りたくはない。手軽にサクッと、なるべく財布にも優しく……。

そんなテンションの夜にちょうどいいグルメをローソンで発見した。ローソン限定の本格派ジントニック「COCO de BAR(ココデバー)」と、「からあげクン 直七すだち味」と「パリパリチキン」という2種のホットスナックである。

家でゆるく飲むのはもちろん、これからの花見シーズンに外へ連れ出すのもアリ。というか、大アリ。ということでさっそくその魅力を以下でお届け〜!

ローソン限定「ジントニック」、新作ホットスナックとペアリング

ローソンは3月24日、野沢温泉蒸留所のジンを使った「ココデバー」シリーズを発売した。バーで飲むカクテルのようなクオリティの味を手軽に楽しめるシリーズとのことで、シークヮーサーと白桃の2種が展開されている。

さらに同日には、柑橘の爽やかさが光る「からあげクン 直七すだち味」も登場。これに先駆け、3月10日には「パリパリチキン」という新作もラインナップし、なんとこちらは発売から3日後には累計販売数が約139万個を突破! まごうことなき大型新人だ。どちらもお酒のアテになること請け合い……!

こうもタイミングが重なるのであれば、合わせるしかないっしょ。ジントニックと新作ホットスナック、合わせてみるっきゃないっしょ!

ということでジントニックから。まずはこのままストレートにいただきましょう。お酒の色も確認したいので、グラスに注いでみると……おおっ、キレイな透明色!

さっそく、シークヮーサーからひと口、グビッ……。

おおお〜……!! こっ、これは……ウマいッッッ! 口にした瞬間からキリッとした風味が立ち上がるが、爽やかなだけではない。ジンらしいハーブやスパイスの爽やかな香り、キレ、そしてシークヮーサーらしい酸味と苦みがあるのはもちろん、ほんのり効かせたという“山椒”が後味を引き締めていて、コンビニ缶とは思えない奥行きがある。

もっと酸っぱいものかと思ったが、いい意味でジンならではの苦みも相まって、尖った酸味はない。これ、めちゃくちゃちょうどいいわ。クリアで透明感のある味わいなんだけど、よく味わってみると複雑でうめぇぇえええッ!!!!

一方の白桃はまたガラッと印象が変わる。やわらか&華やかな甘みとハーブ&スパイスのハーモニーが最高なのと、香り付けに使ったという“桜”のニュアンスがほんのりと広がり、春らしい軽やかさを演出。だけどジンらしい苦みも効いていて、これもシークヮーサーに負けず劣らずのクオリティ……!!

「白桃ね。どうせ甘いんでしょ」と舐めてかかると恥をかく、左党も認める粋な味わいである。他方、どちらもアルコール6%ながら飲み口は優しいので、あまりジンに慣れていない人でも美味しく楽しめるはず。いいところ、突いてきたな〜。

続いてはホットスナックも食べていきましょう。まずは「からあげクン 直七すだち味」から。

ああ〜、いい匂い。もう香ってる。蓋を開けただけで、すだちが香ってくる。それでは……いただきます!

おっほ〜……うめぇぇええ〜!!!! 口に入れた瞬間、爽やかで青々しい柑橘の香りがふわっと広がる。ただし、一般的なすだちよりも角が丸く、酸味がまろやかでやさしいイメージかも。これが鶏の旨味とまったくぶつからず、むしろ後味をすっきり、綺麗に整えてくれる。

揚げ物なのに軽やかというちょっと不思議なバランスで、気づけばもう一個……と手が伸びるタイプ。特にシークヮーサージントニックとの相性は抜群で、柑橘同士が重なりつつも、それぞれの個性がしっかり立っている。目論見通り、相性はバツグン! 完璧!

最後は「パリパリチキン」。ビジュアルもめちゃくちゃいいぞ……!

横から見てみると、いかに肉厚かがわかる。めっちゃウマそう!

実際に食べてみると、ガチで「パリパリチキン」の名に偽りなし。とにかく衣の食感が軽快で、ひと噛み目は「パリッ」と小気味よく、そのあとにジューシーな肉汁が追いかけてくる。このコントラストがたまらんッ……!

味付けはシンプルな旨塩で、変に主張しすぎていないのもポイントが高い。鶏肉の旨味が活かされているから飽きにくいし、意外に脂質が抑えられているのか、後味も軽く、見た目よりもずっと食べやすい気がする。

そして何より、こちらもジントニックとの相性が最高! 白桃ジントニックと合わせると、甘さと塩気のコントラストが実に心地いい。シークヮーサーと合わせれば、全体がキリッと引き締まり、よりいつもの食事らしい食事として楽しめる。

これが全部ローソンで揃うなんて、マジでめちゃくちゃ嬉しいわ。なかなかの贅沢感があるし、そもそも味がめちゃくちゃウマい。気軽に満足できるというバランスが絶妙にちょうどいい。家でゆるく飲む夜にも、花見のお供にも。ローソンのこの4つの組み合わせは、ガチでハズレなし!