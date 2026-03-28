ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で活躍するライバーのすぎせの、みっこ、Rumiが21日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン 0(ZERO)～17LIVE SP～』に出演した。

「さすが800人から選ばれた3人」

昨年12月から今年1月にかけて行われたアプリ内オーディションイベントで、音楽ライバーを中心とした数多くの参加者の中から、アプリ内イベントのランキング結果をもとに行われた最終審査に進み、番組への出演権を獲得した、すぎせの、みっこ、Rumi。｢17LIVE」限定のアフタートークでは、お互いの関係性についてトークを展開した。

当日のパーソナリティを務めたママタルト・檜原洋平から「皆さんは元から知り合いというわけではないんですか?」と聞かれ、Rumiが「(すぎせのさんとは)ライブで何回かご一緒させていただいたことが」と話すと、すぎせのも「イチナナのメンバーが集まるライブで」とうなずきつつ、「でも、みっこちゃんは初めましてで」と説明した。

ママタルト・大鶴肥満が「仲良くなれましたか?」と尋ねると、みっこは「すごく素敵な2人で」とニッコリ。この返答に檜原は「良かった! さすが800人から選ばれた3人という感じ」と賛辞を贈っていた。