29日の最終回前に異例の発表だ。WOWOWで放送・配信中の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』(毎週日曜22:00～)のシリーズ続編が制作されることが27日、明らかになった。2027年に放送・配信開始予定。

本作は、作家・北方謙三による累計発行部数1160万部超の大河小説『水滸伝』を原作に、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らキャストが集結し、理不尽な権力に抗う“はみ出し者”たちの戦いと絆を描いている。

2月の放送・配信開始以降、試写会で満足度94.1％を記録したほか、WOWOWオンデマンドやLeminoのドラマランキングでも上位を獲得。SNS上でも続編を望む声が多数上がるなど、大きな反響を呼んでいた。

続編決定にあたり、若松節朗監督は「今を生きる日本の人々に、このドラマをどうしてもご覧いただきたい」とコメント。「続編では『梁山泊』陣営にも『青蓮寺』陣営にも新たなキャラクターが登場し、さらに目を離せない展開になる」と、物語の広がりに自信を見せた。

また、大原康明プロデューサーは「北方先生の原作は全19巻。まだまだ旅は続きます」と語り、「物語はさらにダイナミックに、怒涛の展開を見せていきます」と今後への期待をあおった。

なお、本作の舞台裏に迫るLeminoの特番『北方謙三 水滸伝～Behind the Scenes～』が4月4日から独占配信されることも決定。織田裕二、亀梨和也、満島真之介らキャストによるトークや撮影秘話が披露される。

さらに、大阪市立美術館で開催される特別展『水滸伝』(7月11日～)では、本作の衣装展示も予定されている。