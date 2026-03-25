モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは、3月13日よりお花見シーズンに合わせた期間限定キャンペーンを実施している。クーポンコード「HANAMI」をアプリ内で入力すると、新規ユーザーは1時間未満(330円相当)のレンタルを無料で利用できる。

キャンペーン期間は2026年4月19日まで。対象はCHARGESPOTの新規ユーザーで、全国約5.9万箇所に設置されたバッテリースタンドで利用可能だ。借りた場所に関わらず、全国どこでも返却できるのも特徴となっている。

近年は、桜の写真や動画をSNSに投稿しながら楽しむ“撮り花見”も広がっている。一方で、お花見の定番スポットである公園や河川敷では、充電環境が限られているケースも多く、「気づいたらバッテリーが残りわずか」という場面も少なくない。

こうした背景から、INFORICHでは今回のキャンペーンを企画した。マーケティング部 シニアアソシエイトの室田恵海さんは、「暖かくなり外出や写真撮影が増えるお花見シーズンは、屋外での充電ニーズが高まるタイミングです。この機会にCHARGESPOTの利便性を体験していただくことで、新規ユーザーへの認知拡大と利用定着を狙いとしています」と話す。

初めて利用するユーザーでも気軽に試せる点は、今回のキャンペーンのポイントのひとつ。アプリでコードを入力するだけで利用できるシンプルさもあり、「まずは試してみる」きっかけとして活用しやすい。外出中の「充電が足りないかも」という不安を、手軽に解消できる選択肢としても使えそうだ。

また、今回のキャンペーンにあわせて、CHARGESPOTのサイネージでもお花見仕様のデザインを展開。季節感のあるビジュアルとコピーで、外出シーンでの利用を想起しやすい訴求となっている。

今回、サイネージの掲出にあわせて、アインズ&トルペ 新宿東口店を訪れた。店頭でもお花見仕様のサイネージが展開されており、キャンペーンのビジュアルを確認することができた。

サイネージのデザインについて室田さんは、「桜のピンクとブランドカラーのブルーを対比させ、季節感と視認性を両立させています」と説明。コピーには「お花見前に、満タンチャージ。」を採用し、「楽しい時間の前に万全な状態を整えてほしいという想いを込めました」としている。

外出の機会が増える春シーズン。スマートフォンをしっかり活用しながらお花見を楽しみたい人にとって、こうしたサービスは選択肢のひとつになりそうだ。