エルゴジャパンは2月10日、「喫煙者の飲食店に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2025年12月9日～10日、20代以上の喫煙者男女602名を対象に、インターネットで実施した。

喫煙できる飲食店に行く頻度

喫煙できる飲食店に行く頻度について尋ねたところ、32.1%は「行ったことがない/覚えていない」と回答した。「よく行く」「たまに行く」は合わせて12.3%で、多くは喫煙可能な飲食店には足を運んでいないことがわかった。

喫煙可能な飲食店を利用した人の理由を詳しく見ると、喫煙できるかどうかを基準に店を選んでいなかった人が58.4%と半数以上を占めた。また、一緒に食事をする相手が喫煙者である場合には、喫煙可能な店を選ぶ人が約4割に上っている。

喫煙可能な飲食店を利用した人の理由

店内での喫煙可の店舗に対する印象を聞くと、67.1%が「とても悪い」「やや悪い」と答えた。

店内喫煙に関する印象

店内で喫煙できる飲食店での不快・不安に感じるポイントを尋ねると、「食事の満足度が下がる」(58.5%)が最も多く、「衣服や髪ににおいがつくことが嫌だ」(52.3%)が続いた。

同行者の都合などで店内で喫煙できる飲食店に行く場合の気持ちを聞くと、自身も喫煙者であるにも関わらず、「付き合いで仕方なく行っている」「不快だが我慢している」といった回答が半数以上を占めた。この結果から、喫煙可能な飲食店を利用している人の多くが、必ずしも前向きな理由で来店しているわけではないことがわかった。

同行者が喫煙者の際の心情

飲食店における理想の喫煙環境について尋ねると、54.0%と半数以上が「全面禁煙が望ましい」と答えた。「屋外喫煙」(11.6%)、「喫煙ブースの設置」(17.4%)など、分煙環境を整えるという回答も目立つ。