2026年4月から、たばこ税の増税により、加熱式たばこが値上げされる見通しとなりました。これまで紙巻きより税負担が軽かった加熱式たばこも、今後は段階的な引き上げによって、紙巻きに近い税率へと移行するとみられています。また、2026年1月にはコスト増によるたばこの値上げもすでに行われています。

そこで本記事では、JT、フィリップモリス、BATJ3社の主要銘柄について、2026年1月時点の価格をご紹介します。

なぜ? 加熱式たばこが値上げされる理由

2026年4月から加熱式たばこが値上げされる背景には、政府によるたばこ税の見直しがあります。今後は加熱式たばこも税率が引き上げられていき、紙巻きとの税率の差が縮まる予定です。

具体的には、加熱式たばこについては2026年4月から1箱あたり数十円程度、2027年4月以降は加熱式・紙巻きともに、段階的に30円程度引き上げる方針が示されています。防衛力強化などの財源確保を目的に、まずは加熱式たばこから税率を調整する方向で議論が進められてきました。

なお、近年は原材料費や製造・物流コストの上昇も続いており、こうした負担増を受けて、2026年1月にはすでに一部の銘柄で価格改定が実施されています。

主要銘柄の現在価格はいくら?

では、JT、フィリップモリス、BATJのたばこは、今は1箱いくらくらいなのでしょうか。代表的な銘柄をピックアップし、現在の価格を整理しました。なお、公式サイトや公式の情報にて価格が確認できるものに絞り、種類の多い銘柄については一部商品を掲載しています。

JT(日本たばこ産業)

＜プルーム(すべて20本)＞

エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 550円

エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 550円

メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 520円

メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 520円

メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 520円

キャメル・リッチ・プルーム用 500円

キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 500円

＜セブンスター(すべて20本・600円)＞

セブンスター

セブンスター・ボックス

セブンスター・10・ボックス

セブンスター・7・ボックス

セブンスター・メンソール・12

セブンスター・メンソール・8

セブンスター・ボールド・ブラック

セブンスター・メンソール・ソリッドホワイト

＜メビウス(すべて20本)＞

メビウス 580円

メビウス・ライト 580円

メビウス・スーパーライト 580円

メビウス・ワン 580円

メビウス・イーシリーズ・10 500円

メビウス・イーシリーズ・6 500円

メビウス・イーシリーズ・3・100’s 500円

＜ナチュラル アメリカン スピリット(すべて14本・420円)＞

ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ

ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド

ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE

ナチュラル アメリカン スピリット ライト

ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト

ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト

ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE

フィリップモリス

＜ヒーツ(すべて20本・550円)＞

ヒーツ・ディープ・ブロンズ

ヒーツ・バランスド・イエロー

ヒーツ・クリア・シルバー

ヒーツ・フロスト・グリーン

ヒーツ・アイシー・ブラック

＜マールボロ(すべて20本・600円)＞

マールボロ・ボックス

マールボロ・ミディアム・ボックス

マールボロ・ゴールド・ボックス

マールボロ・メンソール・12・ボックス

マールボロ・メンソール・8・ボックス

マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス

マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス

＜ラーク(すべて20本・540円)＞

ラーク KS ボックス

ラーク・マイルド KS ボックス

ラーク・スーパー・マイルド 100ボックス

ラーク・ウルトラ・1mg・KSボックス

BATJ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン)

＜ラッキーストライク(すべて20本・450円)＞

ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用

ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper 用

＜ケント(すべて20本・500円)＞

ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper 用

ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper 用

ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper 用

ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper 用

ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper 用

すでに値上げしている銘柄も

現在、主要銘柄の価格は紙巻き・加熱式ともに500〜600円台が中心で、すでに一部では値上げも始まっています。今後の動きを見据えつつ、今の価格を確認しておくと安心です。