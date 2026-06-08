MAZZELが初アリーナツアー完走、全国20カ所巡るファンミーティングツアー決定

BMSGに所属する8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、2026年6月7日（日）に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもって、全国4都市11公演にわたるグループ初の全国アリーナツアー「MAZZEL 1st Arena Tour 2026 ”Shall we hit the Banquet?”」を完走した。

本ツアーは、4月25日（土）の兵庫・GLION ARENA KOBE公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がソールドアウトを記録し、その大きな反響を受けて、6月6日（土）・7日（日）に国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が実現した。

本ツアーは、4月にリリースされた2nd Album『Banquet』の世界観を軸に構成。同作はBillboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート”Download Albums”およびオリコン週間デジタルアルバムランキングなど、各種デジタルチャートで1位を獲得し、大きな話題を集めた話題の1枚。

公演は本ツアーのコンセプトソング「BANQUET BANG」から幕を開け、同楽曲のMVでも印象的な円卓がステージセットとしても登場。メンバーが繰り出す迫力あるパフォーマンスで、会場を一気に熱狂の渦へと巻き込んだ。さらに、「MAKERZ」「T.O.P」など、アルバム収録の新曲もツアーで初披露。「Trap」「DANGER」「K&K」といったファン人気の高い楽曲もノンストップで畳み掛け、会場のボルテージは最高潮に達した。

後半には、ドラム、ギター、キーボードからなるバンド・MAD MAGAZINEが登場。「HERO SUIT -All Members ver.-」からスタートすると、「J.O.K.E.R.」「Only You」などの人気曲をバンドアレンジで披露し、ライブならではの熱量を生み出した。また、EIKIのメッセージから始まる「Clover」では、メンバーが会場のMUZEへまっすぐに想いを届けるように歌声を響かせ、会場全体が感動に包まれた。さらに、6月7日（日）公演には、「Get Up And Dance」のMVでも共演したガチャピン・ムックがサプライズ出演。「Get Up And Dance」でコラボパフォーマンスを展開し、会場を大いに沸かせた。ラストにはメンバーにとっても思い入れの深い楽曲「The Voice」を披露。メンバーそれぞれのソロによるアカペラ歌唱から始まる圧巻のパフォーマンスで、MAZZELの圧倒的な存在感を示した。崇高な余韻を残したまま、約2時間半にわたる公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

また、追加公演ならではのサプライズとして、新曲「So Strawberry」も初披露された。同曲はラテンのニュアンスをまとったビートに、スリリングな恋を描いた中毒性のある一曲。グルーヴィーなサウンドで、色気が漂うMAZZELのサマーチューンに仕上がっている。さらに「So Strawberry」が6月22日（月）にデジタルシングルとしてリリースされることも発表され、会場からは大きな歓声が上がった。

加えて、今秋全国20カ所を巡るファンミーティングツアー「MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-」の開催が決定。MAZZEL Official Fan Club ”MUZEUM”およびBMSGオンラインサロン”B-Town〈Architect〉”会員を対象とした、チケット最速先行受付がスタートしている。

＜リリース情報＞

MAZZEL

「So Strawberry」

6月22日（月）デジタルリリース

＜ファンミーティングツアー情報＞

MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-

2026年10月22日（木）【東京】LINE CUBE SHIBUYA

2026年10月24日（土）【北海道】カナモトホール

2026年10月25日（日）【北海道】函館サーモン・まるなまホール（函館市民会館）

2026年11月2日（月）【福島】とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）大ホール

2026年11月3日（火・祝）【宮城】東京エレクトロンホール宮城

2026年11月7日（土）【新潟】新潟テルサ

2026年11月10日（火）【神奈川】パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年11月17日（火）【岡山】倉敷市民会館

2026年11月18日（水）【広島】広島文化学園 HBGホール

2026年11月25日（水）【兵庫】神戸国際会館 こくさいホール

2026年11月26日（木）【大阪】大阪国際会議場 メインホール

2026年12月1日（火）【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2026年12月3日（木）【群馬】高崎芸術劇場 大劇場

2026年12月4日（金）【栃木】宇都宮市文化会館 大ホール

2026年12月7日（月）【福岡】福岡サンパレス

2026年12月11日（金）【愛知】愛知県芸術劇場大ホール

2026年12月15日（火）【香川】レクザムホール・大ホール

2026年12月16日（水）【高知】新来島高知重工ホール・オレンジホール（高知県立県民文化ホール）

2026年12月21日（月）【静岡】アクトシティ浜松 大ホール

2026年12月23日（水）【熊本】熊本城ホール メインホール

Official Website：https://mazzel.tokyo/