ビデオリサーチ内の「ひと研究所」は2026年3月25日、全国の15歳〜69歳9112名を対象に実施した「推し活・ファンエンゲージメント調査2026」の結果を公開した。本調査は2026年2月9日〜12日の期間、インターネット調査にて行われたもの。調査の結果、推しがいる人の割合が調査開始以来初めて4割を超え、若年層を中心に生活の一部として推し活が定着している実態が明らかになった。

推しがいる人の割合が全年代で上昇し、初の4割超え

全国の男女に推しの有無を質問したところ、「推しがいる・ある」と回答した人は40.9%に達した。2025年調査と比較してすべての年代で上昇しており、2024年の調査開始以来初めて4割の大台に乗った。特に20代では2024年比で10.7pt伸長し、約6割に推しがいる結果となっている。

10〜20代は自由時間の約4割を推し活に充当

推しがいる人を対象に自由時間のうち推し活に使う時間を調査したところ、1週間の平均自由時間289.4分のうち32.5%にあたる94.2分を推し活に費やしていることが判明した。年代別では10-20代が突出しており、自由に使える時間の約4割を推し活に充てている。

支出額は20代が最高で中央値5000円

1か月あたりの推し活支出の中央値は全体で3000円であった。年代別では20代が5000円と最も高く、20代の59.7%が月に5000円以上を費やしている。「月に10万円以上」使う割合も20代(1.9%)が最多となり、他の年代に比べて支出水準が高い。

若年層は「所有」、50〜60代は「体験」に投資

推し活支出の内訳

支出の内訳には世代差が見られた。10〜40代は「グッズ」への支出が最多で、特に10代では76.7%にのぼり「所有する楽しみ」を重視している。対して50〜60代は「鑑賞のための作品購入」(50代:60.8%、60代:61.8%)が最多となった。さらに50〜60代はライブ参戦や遠征費の割合も高く、リアルに触れる「体験し、味わう楽しみ」にお金をかける傾向がある。

10代の推し活行動1位は公式動画視聴

推し活行動TOP10

具体的な行動では、10代の約7割が「公式の動画・配信コンテンツを見る(YouTube等)」と回答した。また10代では「YouTubeや配信の再生回数を増やす」が60.9%と高く、再生回数を通じて推しに貢献しようとする意識がうかがえる。一方、50〜60代の約半数は「テレビ番組を見る(リアルタイム)」と回答しており、メディア接触のかたちに年代差が出た。

また、推し活行動の上位には「推しであることを周囲に公言する」もランクインした。20代や60代で特に高く、推し活が個人的な楽しみに留まらず、自分らしさを表現する手段や他者とつながるためのコミュニケーションの一部として機能している様子が読み取れる。