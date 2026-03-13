エアトリは3月12日、「推し活遠征に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年2月20日～2月22日、直近3年以内にライブ・コンサートに参加した20～50代の男女280人を対象にインターネットで行われた。

1回の遠征にかかる平均予算

1回の遠征にかかる平均予算について聞いたところ、「5万円～10万円未満(37.1%)」、「3万円～5万円未満(34.3%)」が上位を占める結果となった。

遠征費用のうち最も負担と感じる項目は、「交通費(51.8%)」と「宿泊費(28.6%)」が合わせて約8割を占めた。チケット代やグッズ代といった推し活そのものの費用以上に、移動や宿泊にかかる「旅費」が遠征民の重荷になっていることがうかがえる。

交通費・宿泊費を抑えて浮いたお金の使い道

もし遠征にかかる「交通費・宿泊費」を今より安く抑えられた場合、浮いたお金を何に一番使いたいか聞いたところ、「遠征先での美味しい食事(ご当地グルメ)を楽しむ(32.9%)」、「遠征先での観光を楽しむ(18.2%)」が上位に入った。合計すると2人に1人以上が、現地での食やアクティビティを楽しみたいことがうかがえる。

遠征時の「交通手段」と「宿泊施設」の手配方法

遠征時の交通手段と宿泊施設の手配方法として最も多かったのは、「旅行予約サイトで「交通」と「宿泊」をそれぞれ別々に予約(52.8%)」だった。「交通・宿泊それぞれの「公式サイト」から個別に予約(17.6%)」と合算すると、全体の約7割が交通と宿泊を「個別手配」していることがわかった。

また、個別予約をする際に不満や面倒に感じることを聞いたところ、「それぞれのサイトで検索や入力が必要で手間」、「キャンセルや変更手続きがバラバラで面倒」など、手配労力への不満がみられた。さらに「セット割引が適用されず、割高になっている気がする」といったコスト面への懸念もみられた。