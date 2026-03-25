Gakkenは、2026年3月18日に『マンガでわかる! 推し活片づけ術』電子版の配信を開始した。本作は人気の『マンガでわかる! 収納シリーズ』第5弾で、推し活を楽しみながら理想の空間をキープするためのノウハウが凝縮されているという。

増え続けるグッズの悩みに寄り添う一冊

本作の著者で漫画家の宙花こよりが、自身の体験をもとにアクスタやフィギュアなどの「推し活グッズ」特有の収納術をレクチャーする。アイテムを「普段使い用」「次のライブ用」「鑑賞・保存用」の3種類に仕分けることで、荷物の総量を可視化しスッキリ収納する方法をマンガで解説している。

ライブ参戦用品からマニアックな手入れ法まで網羅

本書では、100均グッズを駆使したうちわやペンライトの収納術のほか、フィギュアのべたつき対策や缶バッジのサビ防止法などのメンテナンス方法も紹介されている。さらに「オタクの引っ越し」にまつわる失敗談やSNSでの取引トラブル、猫がいる部屋でのグッズ死守、実家の親のためこみ癖対策など、幅広い悩みにも応える内容だという。

商品概要

タイトル:『マンガでわかる！ 推し活片づけ術』

漫画:宙花こより

希望小売価格:1,200円(税抜)

配信日:2026年3月18日

ページ数:140ページ

発行所:Gakken

